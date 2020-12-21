ERHÜRMAN: “13. MAAŞLARI ÖDEMEK BAŞARI DEĞİLDİR”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, “13. maaşları ödemek başarı değildir” dedi.

Erhürman, Aralık ayında ödenmesi gereken 13. maaşlarla ilgili Eylül ayında hükümetin “Herhangi bir sorun yok, 13. maaşlar ödenecek” açıklaması yaptığını hatırlatarak, “Bunu 5 ay önceden duyurmanın ne gereği vardı?” diye sordu.

13. maaş ödemesinin o dönemde seçim malzemesi haline dönüştürüldüğünü kaydeden Erhürman, bugün ise Maliye Bakanı Dursun Oğuz’un kaynak bulamamaktan yakındığını söyledi.