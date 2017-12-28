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Erhürman: "47 yıllık mücadelenin müjdeli bir evresine geçiyoruz"

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CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “47 yıllık mücadelenin müjdeli bir evresine geçiyoruz” dedi.

28 Aralık 2017 Perşembe 09:50
Erhürman: "47 yıllık mücadelenin müjdeli bir evresine geçiyoruz"
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CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “47 yıllık mücadelenin müjdeli bir evresine geçiyoruz” dedi. Erhürman partinin kuruluş yılı etkinliğinde yaptığı konuşmada, 7 Ocak seçimlerinden CTP’nin galibiyetle çıkacağının artık belli olduğunu söyledi.  Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) dün akşam Lefkoşa’da 47’inci kuruluş yıldönümünü kutladı. Kitlesel katılımla gerçekleştirilen resepsiyonda duygulu anlar yaşandı. 47 yıldır barış, demokrasi ve adalet mücadelesi veren CTP’nin kutlama etkinliğinde Genel Başkan Tufan Erhürman ve Genel Sekreter Erdoğan Sorakın eşleriyle birlikte konukları kapıda karşıladı. Hidden Garden’da gerçekleştirilen etkinlik, grup RAST’ın sahne almasıyla devam etti. Parti tarihinin anlatıldığı sinevizyon gösterisi ise büyük beğeni topladı. Gecede, Genel Başkan Tufan Erhürman’ın konuşmasının sonunda Genel Sekreter Erdoğan Sorakın, partinin yaşayan kurucularından Hüseyin Celal ve eski cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat ile eski başbakanlar Ferdi Sabit Soyer, Özkan Yorgancıoğlu ve Ömer Kalyoncu sahneye çağrılarak aile fotoğrafı çekildi ardından pasta kesildi. Gecede ayrıca, 47 yıldır ‘ciddi, güvenilir, büyük piyango’ sloganıyla düzenlenen geleneksel CTP piyangosu da çekildi. Sivil toplum örgütleri ve sendika yetkililerin de katıldığı gecede Kıbrıs’ın güneyinden siyasi parti ve sendika yetkilileri de yer aldı. 

ERHÜRMAN: UBP-DP HÜKÜMETİ YALAN VE TALANDAN BAŞKA BİR ŞEY YAPMADI

Genel Başkan Tufan Erhürman konuşmasına, “CTP’yi kurda kuşa yedirmeyip bu günlere getirenler, CTP’yi, bu halkı, bu ülkeyi, çocuklarımızı, torunlarımızı kurda kuşa yedirmeyip çok daha güzel bir geleceğe taşımaya kararlı olanlar, en zor koşullarda en ağır bedelleri ödemeyi göze alıp direnenler, bugün haysiyet, adalet, üretim ve hizmet için güçlerini birleştirenler, birliğin, mücadelenin, dayanışmanın en güzel örneğini sergileyenler, umut yok diyenlere, ne demek umut yok, çalışır yaparız diye yanıt verenler, hepiniz hoş geldiniz” diyerek başladı. Coşkulu kalabalığa  hitap eden Erhürman, umudun masanın başında, koltuklarda değil sokakta olduğunu söyleyerek bu umudu sokaktan devşirdiklerini kaydetti. Her şeye rağmen çalışan, üreten, yaratan insanlarımıza tek tek ulaştıklarını belirten Erhürman, ülkenin köklü sorunlarına çözümleri halkla birlikte ürettiklerini ifade etti. Erhürman, “Nihayetinde bunların hepsini Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Programı’mızda birleştirdik. Biz bunlarla uğraşırken, onlar bildikleri tek işi yapmaya devam ettiler. 20 ay hükümette kaldılar, 20 ay boyunca en adaletsiz biçimde menfaat dağıttılar, hukuku ayaklar altına aldılar, yolsuzluğun, yalanın ve talanın görülmemiş örneklerini sergilediler ve tüm bunları halkın gözünün içine baka baka, göstere göstere yaparak bu günlere kadar geldiler” dedi.

"HAYSİYET, ADALET, ÜRETİM VE HİZMET GELECEK"

Erhürman sözlerini şöyle tamamladı:

“On gün kaldı geriye. 47 yıllık mücadelenin müjdeli bir evresine geçmeye hazırlanıyoruz hep birlikte. On gün sonra yeni bir defter koyacağız önümüze. Açacağız kapağını ve göreceğiz ki ilk sayfasında, “haysiyet, adalet, üretim ve hizmet” yazıyor. Sonra el ele vereceğiz hep birlikte ve yurttaşlarımızın yurdun dört bir yanında, hatta yurt dışında yazdıkları başarı hikayelerini toplumsallaştırarak, bu halkın başarı hikayesini o defterin sayfalarına hep birlikte yazmaya başlayacağız. Evet bu sistem değişecek. Evet, haysiyet, adalet, üretim ve hizmet gelecek. Bu sistem asla değişmesin diye uğraşanlar “umut yok” diyorlar ya hani! Ne demek umut yok! CTP varsa umut var. Biz halkız, burada biz varız. Çalışır yaparız”.

CTP piyangosu çekildi
CTP piyangosu çekildi
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Son Güncelleme: 28.12.2017 09:59
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