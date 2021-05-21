Erhürman, 5 + BM toplantısının ardından yaşanan gelişmeleri değerlendirdi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Cenevre’de Kıbrıs Türk tarafından masaya getirilen egemen eşitlik temelinde iki devletli çözüm önerisinin kabul görmeyeceğinin herkes tarafından bilindiğini öne sürerek, kapsamlı çözüm zeminin sadece Birleşmiş Milletler (BM) parametrelerine dayalı zemin olacağını kaydetti.

Erhürman, beraberindeki heyetle birlikte, Kıbrıs Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği’ni (KTMMOB) ziyaret ederek, Cenevre’de gerçekleştirilen gayri resmi 5 + BM toplantısı ve ardından yaşanan gelişmeleri değerlendirdi ve CTP’nin uzun vadeli kalkınma planları ile ilgili düşüncelerini birlik yöneticileriyle paylaştı.Erhürman’a ziyaretinde CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, Dış İlişkiler Sekreteri Fikri Toros ve Kadın Örgütü Başkanı Sıla Usar İncirli eşlik etti.

Cenevre’de Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la yapılan toplantıda Kıbrıs Türk tarafının masaya 6 maddelik öneri götürüp götürmeyeceğini sorduklarını aktaran Erhürman, Tatar’ın kendilerine “asparagas” cevabını verdiğini ancak ertesi gün bu önerilerin masaya sunulduğunu ve kendilerinin bunu basından öğrendiklerini ifade etti.

Bunu “saygısızlık” olarak nitelendirdiklerini kaydeden Erhürman, bu sebepten dolayı Meclis’te gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısına katılmadıklarını aktardı.

Erhürman, ortaya konulan önerinin çözüm formülü değil, “Çözümsüzlük Çözümdür” anlayışına hizmet eden bir formül olduğunu savundu.

“KAZANIMLARIMIZI KAYBETME RİSKİYLE KARŞI KARŞIYAYIZ”

Erhürman, Kıbrıs Sorunu’nda gelinen aşamada bir başka endişelerinin ise Kıbrıslı Türklerin uluslararası alanda elde ettiği kazanımları kaybetme riskiyle karşı karşıya kalabileceği olduğunu ifade etti.

Bugüne kadar çözüm iradesi zeminine basarak Kıbrıslı Türklerin uluslararası temsiliyet olanağı kazandığını dile getiren Erhürman, “Bu girişim, elde ettiğimiz kazanımları riske sokacak veya bir süre sonra ortadan kaldırılmak riskiyle bizi karşı karşıya bırakabilecek bir girişimdir” dedi.

Erhürman “Yeşil Hat Tüzüğü de, Mali Yardım Tüzüğü de, İslam Konferansı Örgütü’nde Kıbrıs Türk Devleti adı ile temsiliyet de, Avrupa Konseyi’nde ve Avrupa Parlamentosu’ndaki temsiliyetler de Kıbrıs Türk halkının çözüm iradesi var diye elde edilen şeylerdi. Şimdi ise BM Güvenlik Konseyi nezdinde, ‘Kıbrıs Türk halkı çözüm iradesinden vazgeçti’ konumunun altını çizerek ortaya koyuyor Sayın Tatar” ifadelerini kullandı.