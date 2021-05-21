Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Yedişer Gün Ek Tutukluluk
Yedişer Gün Ek Tutukluluk
Cezaevine gönderildi
Cezaevine gönderildi
Kız kardeşine tecavüz iddiası
Kız kardeşine tecavüz iddiası
Kendisine emanet edilen çocuk tecavüze uğrayınca olayı örtmek istedi
Kendisine emanet edilen çocuk tecavüze...
Eşine yumruk attı!
Eşine yumruk attı!

Erhürman, 5 + BM toplantısının ardından yaşanan gelişmeleri değerlendirdi

Erhürman, beraberindeki heyetle birlikte, Kıbrıs Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği’ni (KTMMOB) ziyaret etti

21 Mayıs 2021 Cuma 19:55
32 Okunma
Erhürman, 5 + BM toplantısının ardından yaşanan gelişmeleri değerlendirdi

 Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Cenevre’de Kıbrıs Türk tarafından masaya getirilen egemen eşitlik temelinde iki devletli çözüm önerisinin kabul görmeyeceğinin herkes tarafından bilindiğini öne sürerek, kapsamlı çözüm zeminin sadece Birleşmiş Milletler (BM) parametrelerine dayalı zemin olacağını kaydetti.
Erhürman, beraberindeki heyetle birlikte, Kıbrıs Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği’ni (KTMMOB) ziyaret ederek,  Cenevre’de gerçekleştirilen gayri resmi 5 + BM toplantısı ve ardından yaşanan gelişmeleri değerlendirdi ve CTP’nin uzun vadeli kalkınma planları ile ilgili düşüncelerini birlik yöneticileriyle paylaştı.Erhürman’a ziyaretinde CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, Dış İlişkiler Sekreteri Fikri Toros ve Kadın Örgütü Başkanı Sıla Usar İncirli eşlik etti. 
Cenevre’de Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la yapılan toplantıda Kıbrıs Türk tarafının masaya 6 maddelik öneri götürüp götürmeyeceğini sorduklarını aktaran Erhürman, Tatar’ın kendilerine “asparagas” cevabını verdiğini ancak ertesi gün bu önerilerin masaya sunulduğunu ve kendilerinin bunu basından öğrendiklerini ifade etti. 
Bunu “saygısızlık” olarak nitelendirdiklerini kaydeden Erhürman, bu sebepten dolayı Meclis’te gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısına katılmadıklarını aktardı. 
Erhürman, ortaya konulan önerinin çözüm formülü değil, “Çözümsüzlük Çözümdür” anlayışına hizmet eden bir formül olduğunu savundu.
“KAZANIMLARIMIZI KAYBETME RİSKİYLE KARŞI KARŞIYAYIZ”
Erhürman, Kıbrıs Sorunu’nda gelinen aşamada bir başka endişelerinin ise Kıbrıslı Türklerin uluslararası alanda elde ettiği kazanımları kaybetme riskiyle karşı karşıya kalabileceği olduğunu ifade etti. 
Bugüne kadar çözüm iradesi zeminine basarak Kıbrıslı Türklerin uluslararası temsiliyet olanağı kazandığını dile getiren Erhürman, “Bu girişim, elde ettiğimiz kazanımları riske sokacak veya bir süre sonra ortadan kaldırılmak riskiyle bizi karşı karşıya bırakabilecek bir girişimdir” dedi.
Erhürman “Yeşil Hat Tüzüğü de, Mali Yardım Tüzüğü de, İslam Konferansı Örgütü’nde Kıbrıs Türk Devleti adı ile temsiliyet de, Avrupa Konseyi’nde ve Avrupa Parlamentosu’ndaki temsiliyetler de Kıbrıs Türk halkının çözüm iradesi var diye elde edilen şeylerdi. Şimdi ise BM Güvenlik Konseyi nezdinde, ‘Kıbrıs Türk halkı çözüm iradesinden vazgeçti’ konumunun altını çizerek ortaya koyuyor Sayın Tatar” ifadelerini kullandı. 

Anahtar Kelimeler:
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Son sözü Milli Eğitim Bakanlığı söyleyecek…
Son sözü Milli Eğitim Bakanlığı söyleyecek…
Bar ve clublar açılıyor!
Bar ve clublar açılıyor!
Sokağa çıkma yasağı saatleri değişti!
Sokağa çıkma yasağı saatleri değişti!
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim