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Meclis Genel Kurulu’nda ilk olarak sunuşlar yapıldı.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda daha sonra, KIB-TEK’in AKSA’ya olan borçlarının devlet borcu olarak devralınması hakkındaki yasa önerisinin komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkere görüşülmeye başlandı…

Öneriyle ilgili ilk sözü CTP Milletvekili Fikri Toros aldı ve ivedilik önerisine ret oyu vereceklerini kaydetti.

Erhürman: 560 Milyon TL bütçelendirilmeden kullanıldı

Daha sonra CTP Milletvekili Tufan Erhürman söz aldı. Türkiye’den gelen bir kaynağın Aksa’ya borçların ödenmesi için kullanıldığını ancak bütçelendirilmeden kullanıldığını daha sonra hazırlanan ek bütçede de bu kaynağın yer bulmadığını kaydetti. ‘Bu kaynak ne?’ diye sözlerine devam eden Erhürman, “Ne 2022 esas bütçesinde, ne de ek bütçede o kaynak var. Bu kaynak 560 milyon muydu? 560 milyon kaynak üzerine bir de 510 milyon kaynak. Siz hiçbir bütçede olmayan bir kaynak aktarımını nasıl yapıyorsunuz?” diye sordu.

“Siz hangi yasaya ve neye dayanarak 560 milyon ödeme yaptınız?” diye soran Erhürman, ödeme yapıldıktan sonra getirilen ek bütçe içerisinde de bu kaynağın bulunmamasını eleştirdi. Erhürman bu durumu ‘saldım çayıra, mevlam kayıra’ olarak değerlendirdi.

Erhürman devamla hükümete ‘bonoları imzaladınız mı?’ diye sordu. ‘Bonoları imzaladıysanız yetkiyi nereden aldınız?’ diye soran Erhürman, ‘Neresinden tutsanız elinizde kalan bir süreç yaşıyoruz’ ifadelerini kullandı.