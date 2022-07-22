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Erhürman, açıklama istedi!

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Başbakan Üstel'in açıkladığı maaş kesintilerini eleştirdi.

22 Temmuz 2022 Cuma 13:58
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Erhürman, açıklama istedi!
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Erhürman'ın açıklaması şöyle:

Kamuda 15,000 TL üzerinde maaş alanlardan % 20 kesinti kararı! Hesap kitap nasıl yapıldı, yapılacak, teknik ayrıntıları öğrenince bunları konuşacağız elbette.

Ama açıklamada yer alan "sadece kamu çalışanını değil, özel sektörü de düşünmek zorundayız" kısmı önemli. Bu kesintilerin nerede kullanılacağını açıklama zamanıdır. Mesela günlerdir gündemde tuttuğumuz asgari ücret için ihtiyaçlı esnafı ve sektörleri belirleyip, istihdamı koruma adına maaş desteği verme sizin de gündeminizde mi? Yoksa, "keselim, Maliye'de kalsın da istediğimiz gibi kullanalım" mı hesap?! Bu açıklanmadan kesinti olmaz! Bilin!

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