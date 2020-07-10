Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Bar kavgası cezaevinde son buldu
Bar kavgası cezaevinde son buldu
3 gün daha tutuklu kalacaklar
3 gün daha tutuklu kalacaklar
1000 Doların tamamını TL'ye çevirdi
1000 Doların tamamını TL'ye çevirdi
“Resmi görevi kötüye kullanma” davası
“Resmi görevi kötüye kullanma”
3 ayı aşmamak üzere cezaevine gönderildi
3 ayı aşmamak üzere cezaevine...

Erhürman akaryakıt zammını eleştirdi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, akaryakıt zammının hayatın her alanında pahalılığa yol açacağı bilinerek yapıldığını belirterek hükümeti eleştirdi.

10 Temmuz 2020 Cuma 19:39
98 Okunma
Erhürman akaryakıt zammını eleştirdi

Erhürman, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, bugün iktidarda olanların “döviz krizinin yaşandığı dönemde dövizde ve petrol fiyatlarındaki artış akaryakıt fiyatlarına, üstelik Maliye'nin Fiyat İstikrar Fonu gelirlerinden hemen her defasında feragat edilerek yansıtılmak zorunda kalındığında zam yapıldığı için feryat ettiğini” kaydetti.

Özellikle özel sektörde işsizliğin ve maaş düşüşlerinin yoğun olarak yaşandığı dönemde Maliye’nin kendi gelirlerinden feragat etmekten kaçınarak akaryakıta hiç de azımsanamayacak bir zam yaptığını belirten Erhürman, “Hem de akaryakıt zammının hayatın her alanında pahalılığa yol açacağı bilinerek. 'Ekonomik akıl' falan deniyor ya her zaman. Hiç olmazsa o akıl devrede olsa keşke!” ifadelerini kullandı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Kibris kibris 2020-07-10 21:10:10

Sömūrū buna denir

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Bakan Pilli:" Toplam 1103 test yapıldı,   pozitif vakaya rastlanmadı  " 
Bakan Pilli:" Toplam 1103 test yapıldı,   pozitif vakaya rastlanmadı  " 
Türkiye'ye gidecek olanlara kurallar
Türkiye'ye gidecek olanlara kurallar
Oğuz, Güzelyurt'ta temaslarda bulundu
Oğuz, Güzelyurt'ta temaslarda bulundu
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim