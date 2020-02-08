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Erhürman Akdoğan’daydı

08 Şubat 2020 Cumartesi 16:52
Erhürman Akdoğan’daydı
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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, Kıbrıslı Türk halkı onuruyla, haysiyetiyle kendi ayakları üzerinde dursun diye uğraş verdiklerini kaydederek, “Bir kez daha yola çıktık ve CTP’liler yine hep birlikte yürüyor” dedi.

Erhürman, dün akşam Güney Mesarya Bucak Örgütü’nün Akdoğan’da düzenlediği dayanışma yemeğine katıldı.

Partiden verilen bilgiye göre, etkinlikte partililere hitap eden Erhürman, Akdoğan’daki yemeğe Genel Sekreter Erdoğan Sorakın’ın yanı sıra milletvekilleri, parti yöneticileri ve partililer katıldı.

Burada gördüğü kalabalıktan etkilendiğini ve büyük bir mutluluk duyduğunu ifade eden Tufan Erhürman, bu coşkunun Nisan’da sandıklara da yansıyacağını ve seçimden zaferle çıkacaklarını söyledi.

Her zaman olduğu gibi en geniş istişareli toplantılar ve parti yetkili organlarının aldığı kararla bir yola çıktıklarını kaydeden Erhürman, bu yolu birlikte yürüyeceklerini ifade etti.

Bu yola Tufan Erhürman olarak değil, CTP’nin kararıyla ve CTP’lilerin adayı olarak çıktığını kaydeden Erhürman, 1970’ten beri bu ülkede değiştirmek istedikleri şeyler olduğunu belirtti.

“FEDERAL ÇÖZÜM İÇİN UĞRAŞ VERİYORUZ”

CTP’nin kurulduğu günden bu yana barış ve çözüm mücadelesinde çok büyük bedeller ödediğini dile getiren Erhürman, “Kapsamlı çözüme ulaşana kadarki dönemde Kıbrıs Türk halkını uluslararası toplum ve hukukla buluşturmak, ‘biz varız’ demek ve kendi ayaklarımız üzerinde durabilmek için Cumhurbaşkanlığı makamına sahip olmamız gerekiyor. Bunun için yola çıktık ve biz bu işi yapacağız” dedi.

“ÖZGÜRLÜK, DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI…”

Erhürman şöyle devam etti.

“Kıbrıs Türk halkını uluslararası toplumla, uluslararası hukukla buluşturalım diye uğraş veriyoruz. Özgürlük, demokrasi ve insan hakları olsun, Kıbrıslı Türk halkı onuruyla, haysiyetiyle kendi ayakları üzerinde dursun diye uğraş veriyoruz. Bir kez daha yola çıktık ve CTP’liler yine hep birlikte yürüyor. Kıbrıs Türk halkı çözümü de yapar, barışı da yapar, kendi ayakları üzerinde dimdik de durur ve dünyayla buluşur. Ama Kıbrıs Türk halkı bu işi öncü partisinin öncülüğünde yapar. Bu işin öncüsü dün de CTP’ydi, bugün de CTP’dir. Bu işi halkımızla el ele kol kola vererek yapacağımıza inancım tamdır.”

Anahtar Kelimeler:
CTPTufan ErhürmanAkdoğanHaberGündemKıbrıs
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Federal Bölünme İnkardır 2020-02-08 20:07:04

rumlara kanlı noelde canımızı verdik yetmedi annan planında vatanımızı verdik yetmedi daha ne isterler ? Beyefendi rumlara namusunu mu teklif edecek ? Çünki kıprıs türkünde başka bir şey kalmamıştır

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Ahmet asan 2020-02-08 22:11:59

Ne federal cozumu 3 vakte kadar larnaka limasolda dahil olmak uzere 82.il olacaksiniz

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