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Erhürman: Algı Operasyonlarıyla Bu Ülke Yönetilmez

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, “Ulusal Birlik Partisi (UBP) hükümetlerine Türkiye’den yağmur gibi para yağıyor gibi yalanlara sarılmayın” ifadelerini kullandı.

09 Aralık 2021 Perşembe 14:21
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Erhürman: Algı Operasyonlarıyla Bu Ülke Yönetilmez
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Tufan Erhürman konuşmasında, Türkiye’den hibe olarak gelen savunma harcamalarının dahi gelmediğine dikkat çekerken, Kasım ayına ilişkin maliye gelir-gider tablosunda, yerel bütçeden savunma harcamalarına 116 milyon TL ödendiğini vurguladı. 

ERHÜRMAN: ALGI OPERASYONLARIYLA BU ÜLKE YÖNETİLMEZ 
Erhürman, kanser hastalarının, diyaliz hastalarının ilaç bulamadığı bu dönemde, hükümetin savunma harcamaları için yerel bütçeden 116 milyon TL’lik ödeme yapığını anlatan Erhürman, yalanlarla, manipülasyonlarla, algı operasyonlarıyla bu memleketin yönetilemeyeceğine işaret etti.
Meclis Genel Kurulu’nda konuşan Kasım ayına ilişkin maliye gelir – gider tablosunun yayınlandığını ve yerel bütçeden savunma harcamalarına 116 milyon TL’lik ödeme yapıldığını ifade etti. 

“DÖRTLÜ HÜKÜMETTE 108 MİLYON, TATAR DÖNEMİNDE İSE 17 MİLYON TL GELDİ”
Dörtlü koalisyon döneminde, savunma harcamaları için 334 milyon TL’lik ödeme yaptıklarını hatırlatan Erhürman, daha sonraki dönemin Başbakanı Ersin Tatar’ın, “Siz protokolü imzalayamadınız diye bu parayı ödüyorsunuz” dediğini fakat UBP hükümetleri tarafından da bu ödemenin yapıldığını hatırlattı.
Erhürman, dörtlü koalisyon döneminde, Türkiye’den reel sektöre 108 milyon TL, maliyeye de 40 milyon TL ödeme yapıldığını, Tatar döneminde ise reel sektöre sadece 17 milyon TL aktarıldığını belirtti. 

“YALANLARI SADECE MECLİS’TE DEĞİL, KAHVEHANELERDE DE SÖYLÜYORLAR”
UBP’li yetkililerin yalanların sadece Meclis’te değil, kahvehanelerde de söylendiğinin altını çizen Erhürman, “Kahvelerde, ‘Türkiye’den yağmur gibi para yağıyor gibi yalanlara sarılmayın” diye konuştu. 
Erhürman, Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun’un KIB-TEK’in zarara uğratıldığı şeklindeki açıklamaları hakkında da yorum yaparken, “Başbakan UBP’den, bakanların çoğunluğu UBP’den, Sayın Sunat Atun ve Sayın Sucuoğlu ise kendisinden önceki UBP hükümetlerini eleştiriyor” dedi. 

“İYİ BİR YÖNETİM SERGİLENSE KIB-TEK BU DURUMDA OLMAZDI” 
“UBP’nin kurduğu her hükümette sıfırdan mı başlayacağız?” diye soran Tufan Erhürman, UBP’den her yeni başbakan geldiğinde bir önceki hataların sıfırlanmaya çalışıldığını kaydetti. İyi bir yönetimin sergilenmesi durumunda KIB-TEK’in şu an bu durumda olmayacağını ifade eden Erhürman, “Memleketin getirildiği hal belli. Bakanların isimleri hep aynı. Özeleştiri yapacaksanız, zamanında yapacaksınız” dedi. 

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