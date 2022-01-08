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Erhürman: Alım Gücü, Emek Piyasası ve Öngörülebilirliği Koruyacağız

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, gelirleri Euro’ya sabitlemeyle birlikte halkın alım gücünü, emekçiyi, emek piyasasını ve öngörülebilirliği koruyacaklarını söyledi.

08 Ocak 2022 Cumartesi 12:27
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Erhürman: Alım Gücü, Emek Piyasası ve Öngörülebilirliği Koruyacağız
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Gelirleri Euro kuruna sabitlemenin Türk Lirası’nı tedavülden kaldırıp tamamen Euro’ya geçme anlamına gelmediğini ifade eden Erhürman, muhasebelerin Euro kurunun karşılığı olarak Türk Lirası’na endeksleneceğini açıkladı. Erhürman, beraberindeki heyetle birlikte Mağusa’daki temasları çerçevesinde Mağusa’da bazı iş insanlarıyla bir araya geldi. Erhürman’a ziyaretinde Mağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp ile milletvekili adayları da eşlik etti. 

“SANAYİCİLERİ YÖNETİME KATIP SESLERİNİ DUYURMAYI SAĞLAYACAĞIZ...”
CTP lideri Tufan Erhürman, ülkede hükümetlerin uzun ömürlü olmamasından dolayı bürokratların sürekli görevden alınıp yenilerinin yerine atandığını ifade ederken, bunun doğru bir uygulama olmadığını ve istikrarın sağlanmasına olumsuz etki yaptığını söyledi. Sanayilerin yönetim birimlerine sanayicilerin odasını da katmak gerektiğinin altını çizen Erhürman, sanayicilerin sesini duyurabilmek için bunun yapılması gerektiğine vurgu yaptı. Sanayi bölgelerinin yönetiminde kalıcı, istikrarlı ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının da yer alması gerektiğini belirten Erhürman, göreve gelir gelmez bunu gündeme getireceklerini söyledi. 

“ÇALIŞACAK İNSANI BULAMAYACAĞIMIZ BİR NOKTAYA DOĞRU GİDİYORUZ”
Yaşanan döviz krizinden tüm kesimler olduğu gibi iş insanları ve sanayicilerin de son derece olumsuz etkilendiğini dile getiren Tufan Erhürman, bu krizin önüne geçmek için gelirleri Euro’ya sabitleme yoluna gideceklerini söyledi. Bunun üç ana sebebi olduğunu kaydeden CTP lideri, “Halkımızın alım gücünü, emekçi ve emek piyasası ile öngörülebilirliği korumak” dedi. 
Kıbrıslı Türklerin stabil bir para birimine sahip olmak için artık Güney Kıbrıs’ı tercih ettiğini, buradaki Türkiye kökenlilerin de artık Türkiye’ye dönmeyi düşündüklerini belirten Erhürman, Pakistan ve Bangladeş gibi ülkelerden gelen çalışanların da geri dönme düşüncesinde olduklarını, eğer bu durumun önüne geçilmezse ülkede çalıştırılacak işçi bulunamayacağını söyledi. Böyle bir şeyin yaşanması halinde tüm üretimin duracağına dikkat çeken Erhürman, gelirleri Euro’ya sabitlemekle ülkedeki üretim çarklarının dönmesini sağlayacaklarını vurguladı.

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