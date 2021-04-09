ERHÜRMAN, ALMANYA’NIN KIBRIS BÜYÜKELÇİSİ KREMP’İ KABUL ETTİ

CTP’den verilen bilgiye göre görüşmede, Nisan ayı sonunda Cenevre’de yapılacak gayriresmî 5 + BM toplantısı hakkında görüşler paylaşıldı, Büyükelçi Kremp’e, CTP’nin Kıbrıs’ta iki toplumlu, iki kesimli, siyasi eşitliğe dayalı federasyon tezini savunduğu hatırlatıldı ve Cenevre’de gerçekleştirilecek toplantının bu temeldeki görüşmelerin yeniden başlatması gerektiği ifade edildi.