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Erhürman: ALO 171 şikayet hattına gelen şikayetler değerlendirilecek

23 Ağustos 2018 Perşembe 15:07
Erhürman: ALO 171 şikayet hattına gelen şikayetler değerlendirilecek

Başbakan Tufan Erhürman, memurların marketlerde denetimlerini yoğunlaştırdığını, tüketicilerin de ALO 171 şikayet hattından şikayetlerini bildirmeleri durumunda bunların mutlaka değerlendirileceğini ifade etti.

Erhürman sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Tüketicileri Koruma Yasası'nın 30. maddesine göre, "Satışa arz edilen malların kolaylıkla görülebilecek herhangi bir yerinde fiyatı, üretim yeri ve malın özelliklerini içeren bir etiketin olmaması halinde veya fiyat ve tarifeleri gösteren listelerin tüketici tarafından kolayca görülebilecek bir yere asılmaması veya etiket fiyatı ile kasa fiyatının farklı olması ve etiket fiyatının üzerinde ödeme talep edilmesi halinde" fiyat ve kalite denetim memurlarının ceza kesme yetkisine sahip olduğuna dikkat çekti.

Erhürman, ALO 171 şikayet hattından gelen şikayetlerin mutlaka değerlendirileceğini de vurguladı.

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