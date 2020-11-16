Erhürman: Altı doldurulmamış laflar havada uçuşuyor

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, ‘Cumhuriyet’in sadece devletin isminde var olan bir ibare olmadığına işaret etti, fikir olarak ne anlama geldiğine işaret etti.

Cumhuriyetin ‘halkın iradesinin yönetime ve kararlara uygulanması, halkın kendi kendini yönetmesi’ olduğunu hatırlatan Erhürman, “Mesele bir irade meselesidir” dedi.

Erhan Arıklı’nın ‘Maraş açılımın da bir konsensüs var’ ifadelerini anımsatan Erhürman, “Biz haftalardır Maraş’ta proje nedir diye soruyoruz, bilmediğimiz bir konuda nasıl konsensüs oluşabilir” diye sordu.

Maraş’ta Taşınmaz Mal Komisyonu vasıtası ile bir tazminat mı, iade mi söz konusu olunduğun bilinmediğine vurgu yapan Tufan Erhürman, Meclis’in Maraş’la ilgili bilgiye sahip olmadığının altını çizdi.

İki devletli çözümün de ‘adeta bir referandum’ yapılmış algısıyla gündeme getirildiğine işaret eden Erhürman, “İki devletli çözüm dediği şeyden ne kastettiğini bilen var mı” diye sordu.

“Laf kolay, çıkarsınız söylersiniz ama bu halkın önüne geleceğe dair proje koymaktan söylüyorsunuz ama açıklama yapmıyorsunuz, bunu da cumhur üzerinden yapıyorsunuz” diyen Erhürman, ‘altı doldurulmamış lafların hava uçuştuğuna’ işaret etti.

Ülkedeki hükümet boşluğunun sebebinin Cumhurbaşkanı Ersin Tatar olduğuna işaret ederek “Yaratılan anomali herkesi etkilemiştir. Tüm sektörler sıkıntı içindedir. Ortada hükümet yok. Sadece bütçe değildir bu sorumsuzluğun sebebi. Herkes zorluk içindedir. Bütün bunların sebebi de Tatar’ın vekalet dahi bırakmayıp Cumhurbaşkanlığı makamına gitmeyi tercih etmesidir” diye konuştu.

Hükümet kurma çalışmaları ile ilgili olarak CTP’ye getirilen eleştirileri de yanıtlayan Erhürman “Hiçbir şey olmamış gibi davranmayı reddediyoruz. Bu dönemde yapılan hatalar kabul edilmelidir. Sanki hiç müdahale olmadı, sanki yaşananlar çok normaldi. Kimse bunlar yanlıştı demeyecek. Normalmiş gibi davranacak ve bizden de bunu talep edecek. Ciddi davranmıyorsunuz” şeklinde konuştu.

Lefkoşa'da eylem yapan örgütlere polis yetkililerinin “eylem yasağı” bildirmesi iddialarını da yorumlayan Erhürman, eylem yasağı koyma girişiminin Anayasa’nın ihlali olduğuna vurgu yaptı.

“Biz bu ülkede özgürlükleri de, hukuku da, kendi ayakları üzerinde duran ekonomiyi de kurma yetisindeyiz” diyen Erhürman, Tatar’ın pandemi hastanesi açılışında yaptığı açıklamalarla ülkedeki kurumlarının itibarını zedelemeye çalıştığını söyledi. Erhürman “Siz bu halka ‘siz bunu yapamazsınız’ diyemezsiniz. Siz kendi halkınızı şikayet etmeye kalkarsanız, yaptığınız toplumun özgüveni sarsmaktır” dedi.