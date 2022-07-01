Erhürman: "Asgari ücretliyi ve istihdamı korumak şart"

Erhürman, beraberindeki milletvekilleriyle birlikte Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) ve İş İnsanları Derneği’ni (İŞAD) ziyaret etti.

Erhürman, KTSO’ya ziyaretinde yaptığı konuşmada, sendikalara, sivil toplum örgütlerine, meslek örgütlerine ve ekonomik örgütlere yaptıkları ziyaretlere devam edeceklerini söyledi.

-“Ek bütçede bir şeyler gizleniyor”

Hükümet tarafından açıklanan ek bütçeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tufan Erhürman, yönetmeme ya da bilerek bir şeyleri saklama tavrıyla karşı karşıya olduklarını söyledi.

Mahalli gelirler kısmında ilk 5 ayda 5 milyar TL toplandığını hatırlatan Erhürman, “5 milyar TL mahalli gelir toplandıysa, 12 ayda da 12 milyar mahalli gelir toplayacağınızı öngörebilirsiniz” dedi.

Enflasyonun yükselmesiyle birlikte Maliye’nin gelirlerinin de yükseldiğini vurgulayan Erhürman, “Normalde ek bütçede, 7 milyar 130 milyon TL öngörülen mahalli gelir yıl için, 1 milyar 790 milyon TL artış öngörüsüyle ek bütçeye yansıdı. Yani toplam 9 milyar civarı oluyor. Bu da 3 milyar 200 milyon TL’yi ek bütçede görünmez kılmıştır” diye konuştu.

Erhürman bu paranın, belediyeler, hayvancı, çiftçi veya istihdamı korumak için kullanılabileceğini belirtti.

“Maliyenin istihdamı koruyacak desteği yapması şart”

Asgari ücretin hayat pahalılığı oranında yükselmesi gerektiğinin altını çizen Erhürman, asgari ücretlinin yaşam seviyesinin ve alım gücünün korunmasının başka yolunun olmadığını belirtti. Erhürman, “Ama bu durumda da küçük esnaf ve işletmelerin istihdamı korumasının son derece zor olacağı çok açık” diye konuştu.

Söz konusu durumun, işsizlik, kayıt dışılık veya yarı zamanlı çalıştırma gibi asla istenmeyen sonuçlar doğurabileceğini belirten Erhürman, bunun önlenmesi için, planlı ve ihtiyaçlı alanlara yönelik doğru ve adil devlet desteğine ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Enflasyonun bu kadar yükselmesinin en büyük sebebinin TL’deki değer kaybı olduğunu dile getiren Erhürman, zaruri tüketim maddelerinde, maliyenin gelirlerinden vazgeçmesi veya destek sağlaması gerektiğini kaydetti.

Hellim ihraç edilecek diye herkesin sevindiğini aktaran Erhürman, buna karşın aylık süt miktarının giderek düştüğünü, küçükbaş hayvan sayısının artması gerekirken azaldığını ifade etti.

Erhürman, bir süre sonra Kıbrıslı Türk üreticilerin, süt ithalatçısı konumuna düşebileceğini ve bundan sanayicinin de olumsuz etkileneceğini dile getirdi.

Açıklamaya göre, Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Ali Kamacıoğlu da yaptığı konuşmada, yaşadıkları zorluklara işaret ederek, ileriye dönük çalışmalarıyla ilgili bilgiler aktardı.