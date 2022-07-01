Künye
Kıbrıs 36
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Oğlunu kurtarmak için...
Oğlunu kurtarmak için...
950 Bin euro ile yakalandı
950 Bin dolar ile yakalandı
Matbaada hırsızlık iddiası
Matbaada hırsızlık iddiası
İşte alınan karar...
İşte alınan karar...
Köpeğini öldüren cani mahkemeye çıkarıldı
Köpeğini öldüren cani mahkemeye çıkarıldı

Erhürman: "Asgari ücretliyi ve istihdamı korumak şart"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, ülkenin ekonomik ve demokratik "fukaralaşma" sürecinden geçtiğini; asgari ücretliyi ve istihdamı korumanın şart olduğunu kaydetti.

01 Temmuz 2022 Cuma 18:59
18 Okunma
Erhürman: "Asgari ücretliyi ve istihdamı korumak şart"
banner48

Erhürman, beraberindeki milletvekilleriyle birlikte Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO)  ve İş İnsanları Derneği’ni (İŞAD) ziyaret etti.

Erhürman, KTSO’ya ziyaretinde yaptığı konuşmada, sendikalara, sivil toplum örgütlerine, meslek örgütlerine ve ekonomik örgütlere yaptıkları ziyaretlere devam edeceklerini söyledi.

-“Ek bütçede bir şeyler gizleniyor”

Hükümet tarafından açıklanan ek bütçeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tufan Erhürman, yönetmeme ya da bilerek bir şeyleri saklama tavrıyla karşı karşıya olduklarını söyledi.

Mahalli gelirler kısmında ilk 5 ayda 5 milyar TL toplandığını hatırlatan Erhürman, “5 milyar TL mahalli gelir toplandıysa, 12 ayda da 12 milyar mahalli gelir toplayacağınızı öngörebilirsiniz” dedi.

Enflasyonun yükselmesiyle birlikte Maliye’nin gelirlerinin de yükseldiğini vurgulayan Erhürman, “Normalde ek bütçede, 7 milyar 130 milyon TL öngörülen mahalli gelir yıl için, 1 milyar 790 milyon TL artış öngörüsüyle ek bütçeye yansıdı. Yani toplam 9 milyar civarı oluyor. Bu da 3 milyar 200 milyon TL’yi ek bütçede görünmez kılmıştır” diye konuştu.

Erhürman bu paranın, belediyeler, hayvancı, çiftçi veya istihdamı korumak için kullanılabileceğini belirtti.

“Maliyenin istihdamı koruyacak desteği yapması şart”

Asgari ücretin hayat pahalılığı oranında yükselmesi gerektiğinin altını çizen Erhürman, asgari ücretlinin yaşam seviyesinin ve alım gücünün korunmasının başka yolunun olmadığını belirtti. Erhürman, “Ama bu durumda da küçük esnaf ve işletmelerin istihdamı korumasının son derece zor olacağı çok açık” diye konuştu.

Söz konusu durumun, işsizlik, kayıt dışılık veya yarı zamanlı çalıştırma gibi asla istenmeyen sonuçlar doğurabileceğini belirten  Erhürman, bunun önlenmesi için, planlı ve ihtiyaçlı alanlara yönelik doğru ve adil devlet desteğine ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Enflasyonun bu kadar yükselmesinin en büyük sebebinin TL’deki değer kaybı olduğunu dile getiren Erhürman, zaruri tüketim maddelerinde, maliyenin gelirlerinden vazgeçmesi veya destek sağlaması gerektiğini kaydetti.

Hellim ihraç edilecek diye herkesin sevindiğini aktaran Erhürman, buna karşın aylık süt miktarının giderek düştüğünü, küçükbaş hayvan sayısının artması gerekirken azaldığını ifade etti.

Erhürman, bir süre sonra Kıbrıslı Türk üreticilerin, süt ithalatçısı konumuna düşebileceğini ve bundan sanayicinin de olumsuz etkileneceğini dile getirdi.

Açıklamaya göre, Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Ali Kamacıoğlu da  yaptığı konuşmada, yaşadıkları zorluklara işaret ederek, ileriye dönük çalışmalarıyla ilgili bilgiler aktardı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tatar, Kıbrıs Türk tarafının 4 başlıktan oluşan önerilerini sundu!
Tatar, Kıbrıs Türk tarafının 4 başlıktan oluşan önerilerini sundu!
Feci kazada araç takla attı
Feci kazada araç takla attı
Başbakan Üstel: 50 sivil hizmet, 150 muhaceret görevlisi alınacak
Başbakan Üstel: 50 sivil hizmet, 150 muhaceret görevlisi alınacak










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim