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Erhürman: "Ayar vermeye kalkmak Töre'nin haddine düşmez"

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medya üzerinden Meclis Başkanı Zorlu Töre'ye yanıt verdi.

17 Ağustos 2022 Çarşamba 12:39
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Erhürman: "Ayar vermeye kalkmak Töre'nin haddine düşmez"


Erhürman açıklamasında şunları söyledi:

Sn. Töre, Sn. Barçın'ın "Meclis'i itibarsızlaştırmaya çalıştığını" söylemiş ve beni Sn. Barçın'a "çekidüzen vermeye" çağırmış. 

Öncelikle CTP milletvekilleri ve parti başkanına basın üzerinden ayar vermeye kalkışmanın Sn. Töre'nin haddine düşmediğini açık bir biçimde belirtmek isterim. 

İkincisi "itibar" meselesi... Meclis'in itibarını koruyacak olan madalya vermek, yurt dışı seyahatlere gitmek falan değildir. Meclis'in itibarını korumak Anayasa'ya, içtüzüğe uygun, halkın yararına olan yasama işlemlerini yapmak, Meclis başkanının seçilme biçiminden, koruma atama meselesine kadar her konuda demokrasiye ve teamüllere bağlı kalmaktır. 

Halk sorunlarla boğuşurken bu işlerle uğraşmak zorunda kalmak züldür. Ama "Meclis'in itibarı" sözcüklerinin Meclis'in itibarını her fırsatta ayaklar altına alanların ağızlarında eğreti durduğunu söylemek de CTP genel başkanı olarak boynumun borcudur.

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