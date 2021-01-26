Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Ölümlü kazada karar açıklandı
Ölümlü kazada karar açıklandı
Evin her yerinden uyuşturucu çıktı
Evin her yerinden uyuşturucu çıktı
Polisi görünce kaçmaya çalıştı
Polisi görünce kaçmaya çalıştı
Evinde uyuşturucuyla yakalandı
Evinde uyuşturucuyla yakalandı
Zanlıların PCR Test Sonuçları Bekleniyor
Zanlıların PCR Test Sonuçları Bekleniyor
Flaş Haber
34'ü yerel 38 pozitif vaka
Kapat

Erhürman: ‘Bak süreci ne güzel yönettik’ havasıyla karşımıza çıkmayın

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, KKTC’de uygulanacak sokağa çıkma yasağı kararını değerlendirdi "Bunun bedelini özellikle özel sektör ödeyecek" dedi.

26 Ocak 2021 Salı 18:24
670 Okunma
Erhürman: ‘Bak süreci ne güzel yönettik’ havasıyla karşımıza çıkmayın

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, KKTC’de uygulanacak sokağa çıkma yasağı kararını değerlendirdi "Bunun bedelini özellikle özel sektör ödeyecek" dedi.

“Sakın ha o zaman ‘bak süreci ne güzel yönettik’ havasıyla çıkmayın karşımıza” ifadelerini kullanan Erhürman, aşılama sürecinin hızlanması gerektiğini işaret etti.

Tufan Erhürman’ın açıklaması şöyle:

Vakalar azaldığında ya da sıfırlandığında süreci ne kadar başarılı yönettiklerini anlattılar hep bize. Vakalar arttığında ve kapanmak zorunda kaldığımızda ise hatanın nerede yapıldığını kimse söylemediği gibi, sorumluluğu da kimse üstlenmedi.

Şimdi kapanıyoruz. Bunun bedelini özellikle özel sektör ve çalışanları ödeyecek. Dilerim vakalar bir an önce yeniden sıfırlanır. Bunun için her birimiz elimizden geleni yapmalıyız. Ama şimdiden söyleyelim: Sakın ha o zaman “bak süreci ne güzel yönettik” havasıyla çıkmayın karşımıza.

Bedeli kimin ödediğini unutmayın ve bir an önce bu bedeli ödeyenlere biraz olsun katkı yapabilmenin yollarını araştırın.

Aşılamanın hızlandırılması için elinizden gelen her türlü çabayı gösterin. Ha bir de!.. Nerede hata yaptığınızı verilerle açıklamaya cesaret edin ki bundan sonrası için kulağınıza küpe olsun!!!

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
34'ü yerel 38 pozitif vaka
34'ü yerel 38 pozitif vaka
İtalya uyarısı!   “Bu akşam Lefkoşa ve Girne’yi kapatıyorum  demek, salgını tüm ülkeye yaymaktır”
İtalya uyarısı!   “Bu akşam Lefkoşa ve Girne’yi kapatıyorum  demek, salgını tüm ülkeye yaymaktır”
Ölümlü kazada karar açıklandı
Ölümlü kazada karar açıklandı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim