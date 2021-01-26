Erhürman: ‘Bak süreci ne güzel yönettik’ havasıyla karşımıza çıkmayın

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, KKTC’de uygulanacak sokağa çıkma yasağı kararını değerlendirdi "Bunun bedelini özellikle özel sektör ödeyecek" dedi.

“Sakın ha o zaman ‘bak süreci ne güzel yönettik’ havasıyla çıkmayın karşımıza” ifadelerini kullanan Erhürman, aşılama sürecinin hızlanması gerektiğini işaret etti.

Tufan Erhürman’ın açıklaması şöyle:

Vakalar azaldığında ya da sıfırlandığında süreci ne kadar başarılı yönettiklerini anlattılar hep bize. Vakalar arttığında ve kapanmak zorunda kaldığımızda ise hatanın nerede yapıldığını kimse söylemediği gibi, sorumluluğu da kimse üstlenmedi.

Şimdi kapanıyoruz. Bunun bedelini özellikle özel sektör ve çalışanları ödeyecek. Dilerim vakalar bir an önce yeniden sıfırlanır. Bunun için her birimiz elimizden geleni yapmalıyız. Ama şimdiden söyleyelim: Sakın ha o zaman “bak süreci ne güzel yönettik” havasıyla çıkmayın karşımıza.

Bedeli kimin ödediğini unutmayın ve bir an önce bu bedeli ödeyenlere biraz olsun katkı yapabilmenin yollarını araştırın.

Aşılamanın hızlandırılması için elinizden gelen her türlü çabayı gösterin. Ha bir de!.. Nerede hata yaptığınızı verilerle açıklamaya cesaret edin ki bundan sonrası için kulağınıza küpe olsun!!!