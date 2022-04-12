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Erhürman: Bakanlar Kurulu içindeki kriziniz bittiyse, sözünüzde durun!

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, "Bakanlar Kurulu içindeki kriziniz bittiyse, halkın yaşadığı krizi daha da büyütmeden sözünüzde durun ve doğru olanı yapın!” dedi.

12 Nisan 2022 Salı 18:07
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Erhürman: Bakanlar Kurulu içindeki kriziniz bittiyse, sözünüzde durun!

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaparak, Maliye Bakanı Sunat Atun’un Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na (KIB-TEK) ilişkin yaptığı açıklamalara dikkat çekti.

Erhürman, “Evet, elektrik fiyatları üzerindeki bu yük Sn. Atun'un da dediği gibi 2019'dan bu yana hükumetleriniz yaptığı yanlış uygulamalardan kaynaklandı. Evet, bu yükün tamamını yurttaşın, esnafın, üreticinin, işletmelerin sırtına bindiremezsiniz, çünkü batarlar. Evet, bu yükü KIB-TEK'in sırtında da bırakamazsınız, çünkü o da batar. Dolayısıyla evet, Maliye bu yükün bir kısmını sübvanse edecek! Bunu seçimden önce de söyledik. Siz zam kararını almadan önce de uyardık, söyledik. Bugün de söylüyoruz” dedi.

“Bakanlar Kurulu içindeki kriziniz bittiyse, halkın yaşadığı krizi daha da büyütmeden sözünüzde durun ve doğru olanı yapın!” diyen Erhürman, “Bu halkta sizin hesapsız kitapsız kavgalarınızın bitmesini bekleyecek takat kalmadı!” ifadelerini kullandı.

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