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Erhürman, Başbakan Ersan Saner’in açıklamasına tepki gösterdi

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Başbakan Ersan Saner’in “Faiz Sucuoğlu’nun doğruları söyleme noktasında ciddi zafiyetleri var” şeklindeki açıklamasına tepki göstererek, “Kurultay varsa gerisi teferruat!” dedi.

10 Eylül 2021 Cuma 18:42
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Erhürman, Başbakan Ersan Saner’in açıklamasına tepki gösterdi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medya hesabı üzerinden Başbakan Ersan Saner’in “Faiz Sucuoğlu’nun doğruları söyleme noktasında ciddi zafiyetleri var” şeklindeki açıklamasına tepki gösterdi.

Erhürman, “Sağlık, ekonomi, eğitim, asgari ücret, sigorta prim desteği, elektrik ve daha bir sürü sorun. Ortada hükumet değil tam bir kaos var... Ve Başbakan halkın dört gözle beklediği, herkesi rahatlatacak açıklamayı yapıyor: "Faiz Sucuoğlu doğruları konuşmuyor” dedi.

CTP Lideri Erhürman, “Kurultay varsa gerisi teferruat!” ifadelerini kullandı.

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