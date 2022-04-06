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Erhürman, belediye emekçilerine seslendi

Erhürman, Meclis önünde eyleme devam eden belediye emekçileri, sendikalar ve başkanlarının yanına çıkarak komite görüşmeleri gelişmeleri hakkında bilgi verdi.

06 Nisan 2022 Çarşamba 19:44
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Erhürman, belediye emekçilerine seslendi
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Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, Yerel Yönetimler Yasa Tasarısı Komite görüşmeleri sırasında Cumhuriyet Meclisi önünde eylem ve greve devam eden belediye emekçileri, sendikalar ve başkanlarının yanına çıkarak komite görüşmeleri gelişmeleri hakkında bilgi verdi.

Erhürman, tüm yapıcı girişimlerine rağmen şuana kadar UBP-DP-YDP koalisyon hükümetinin yasa tasarısında ısrar, inat ve soğuk kanlılıkla desteklemeye devam ettiğini belirterek “Ama bilin ki bu işin olmayacağını anlatmaya devam edeceğiz. Sabaha kadar gidecekse sabaha kadar.” ifadelerini kullandı.

Erhürman sözlerine şöyle devam etti:

“Bu kadar akıl dışı çocuklarımızın, torunlarımızın geleceğini çalan; hiçbir bilimsel veriye dayanmaya hiçbir kritere dayanmayan bu birleştirme yasası ve tırnak içinde reformdedikleri ne olduğu belirsiz bir şeyi geçirmeyeceğiz. O yüzden sizde burada o endişeyi içinizden atınız. Öyle de yaparlar böyle de yaparlar geçirirler diye birşey yoktur. Çünkü her istediklerini yapabilecekleri durum yoktur. Biz yaptık olur zihniyeti alkollü içki zammında elektrikte döndü ama burada öyle bir dönüş yoktu. Çünkü kapayacaklar belediyeleri ve hata yaptıydık dönelimi olmayacaktır bu işin. O yüzden bilinki sabaha kadar sabaha kadar kendilerini akıl yoluna çağırmaya devam edeceğiz.” 

Erhürman’ın konuşmasının ardından ise Meclis önündeki belediye emekçileri “Direne direne kazanacağız!” sloganlarını attı.

Son Güncelleme: 06.04.2022 19:46
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