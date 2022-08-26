Erhürman: Belediyeler reformu, bilimsel zeminde değil!

Erhürman'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

Günlerdir söylüyoruz. Bu "reform" bilimsel zeminde, kamu hizmetinin belde halklarına daha iyi götürülmesi amacına yönelmedi, siyasi saiklerin esiri oldu diyoruz.

Şimdi bizim söylediğimizin bir kısmını Paşaköy Belediye Başkanı, UBP Genel Sekreter Yardımcısı Sn. Habil Tülücü partisinden istifa ederken söylüyor. "DP tavır koydu, hükumeti bozarım dedi, Tatlısu kaldı" diyor. "İlçe Başkanı" hükumeti ikna etti, Ulukışla, Kurudere Geçitkale-Serdarlı'ya bağlandı diyor.

Hadi bakalım, şimdi ne diyeceksiniz?!