Erhürman: “Ben  50 defadır söyledim"

Diyalog gazetesinden Teoman Turan 'ın habeine göre; Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, genel seçimlerden sonra UBP ve DP ile koalisyon yapmak istemediğini söyledi.

Diyalog muhabirinin konuyla ilgili sorusunu yanıtlayan Erhürman, bu konuda son sözü Parti Meclisi’nin vereceğini, HP ile koalisyon konusunda da aynı şeyin geçerli olduğunu belirtti.

Erhürman şöyle dedi:

“Ben 50 defadır söyledim. Kişi olarak olarak UBP ile de DP ile de koalisyon tecrübesi yaşadım. Koalisyonu onlarla kurmayı asla istemem kişi olarak. Ama benim parti meclisim var. Seçim sonuçlanır. Seçim sonuçlandığında Parti Meclisim neye karar verirse o uygulanır.

Ben şahsen bunu istemiyorum. İlk defa söylemedim bunu.

Koalisyon kurmayacağım da demedim. UBP ve DP ile koalisyon kurmak istemediğimi, çünkü bunun kötü bir tecrübesini yaşadığımı defalarca söyledim. Benim partimin tek yetkili organı Parti Meclisidir. Oturur Parti Meclisi seçimden sonra değerlendirir ve karar neyse o uygulanır. Bu Halk Partisi için de geçerlidir. Bütün partiler için geçerlidir.”