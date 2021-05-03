Erhürman: “Ben bilirim, ben yaparım zihniyeti ile hareket ediliyor”

GÜNDEM KIBRIS

Cenevre’de sunulan 6 maddelik belgenin kendilerinden gizlenmesine anlam veremediklerini söyleyen Erhürman, “Bize güven duymuyorlar mıydı? Bu zaten bizim dışımızda başka kişiler tarafından da basına sızdı. ‘Ben bilirim, ben yaparım’ zihniyeti ile hareket ediyorlar. Böyle devam etmeye niyetliyseler, biz de ilişkilerimizi gözden geçireceğiz. Siz nereden nereye, siyasi partileri de Cenevre’ye götürüyorsunuz. Siz bizi oraya süs bitkisi gibi götüreceksiniz, ama görüşlerimizi dahi almayacak, bilgileri dahi paylaşmayacaksınız? İşte bu yüzden ilişkilerimizi gözden geçireceğiz” dedi.