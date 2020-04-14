Erhürman, bilim kurullarının görüşünü duymak istediğini belirtti

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medya hesabından açıklama yaparak, bazı dairelerin açılması konusunun yine gündeme gelmesinden ötürü duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Bilim kurullarının ortaya koyacağı veriler ışığında bir karar alıp, kamuoyuyla paylaşmanın çok daha güvenilir olacağını savunan Erhürman’ın paylaşımı şu şekilde:

“Bazı dairelerin, iş yerlerinin açılması konuşuluyor yine. Bir kez daha gereksiz tartışmalara, ayrışmalara, çatışmalara sürüklemeyin bizi. Bilim Kurulu’nun (kurullarının) görüşünü, belirlediği koşulları duymak istiyoruz. Kamuoyuyla önce bilim kurulunun ortaya koyduğu verileri, bilgiyi paylaşıp, kararları ondan sonra açıklamak neden bu kadar zor geliyor anlamak mümkün değil!”