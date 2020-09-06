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Erhürman : “Bilimsel dayanaktan yoksun, gerçeklerden kopuk bir karar daha"

Erhürman : "Üç günlüğüne geldim deyip daha uzun süre kalanları takip edebileceğinizi mi iddia ediyorsunuz?”

06 Eylül 2020 Pazar 11:05
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Erhürman : “Bilimsel dayanaktan yoksun, gerçeklerden kopuk bir karar daha"

CTP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, koronavirüsle ilgili alınan kararları eleştirdi. Erhürman, “Üç gün kalacak olanların karantinaya tabi tutulmaması Üst Kurul’un tavsiyesi mi? Bu sürenin bilimsel dayanağı nedir? Bunca zaman “ev karantinası”nı denetleyemezken üç günlüğüne geldim deyip daha uzun süre kalanları takip edebileceğinizi mi iddia ediyorsunuz?” sorularını yöneltti.

Erhürman paylaşımında , “Bilimsel dayanaktan yoksun, gerçeklerden kopuk bir karar daha. Bir de üstüne, “yapma” görevinde olanların “söyleme”, “ben söylemiştim” deme yarışı… Sorunlu olmanız değil sorumlu davranmanızdı bu dönemde beklenen. Çözüm üreteceğinize sorunlara sorun eklemeye devam etmekten başka hiçbir işe yaramıyorsunuz!” ifadelerini kullandı 

Anahtar Kelimeler:
ErhürmanTufan Erhürman
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