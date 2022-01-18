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Erhürman: Bilişim Sektörünün Gelişimi İçin Hızlı ve Ucuz İnternet Erişimi Sağlanacak

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, dijital ekonominin ve bilişim sektörünün gelişimi için ülke çapında hızlı ve ucuz internet erişiminin sağlanacağına dikkat çekti.

18 Ocak 2022 Salı 14:53
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Erhürman: Bilişim Sektörünün Gelişimi İçin Hızlı ve Ucuz İnternet Erişimi Sağlanacak
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E-Devlet konusunda kesinlikle kararlı olduklarının altını çizen CTP Lideri Tufan Erhürman, denetimin E-Devlet ile sağlanabileceğini vurguladı. CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve bazı milletvekili adayları, Bilgisayar Mühendisleri Odası’nı ziyaret etti. Ziyarette, Bilgisayar Mühendisleri Odası Başkanı Hatice Özsaltık ve yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu.

ERHÜRMAN: DENETİM E-DEVLET İLE SAĞLANABİLİR
CTP Lideri Tufan Erhürman ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, E-devlet konusunda bir an önce adım atılması gerektiğini belirtti. Burada bir süreklilik sorunu olduğunu ifade eden Erhürman, memleketin insan kaynağı açısından yeterli olduğuna vurgu yaptı. Göreve gelir gelmez bir araya gelip söz konusu konuyla ilgili adım atılması gerektiğine dikkat çeken Erhürman, sonuca en hızlı şekilde nasıl ulaşılabileceğinin konuşulması gerektiğini söyledi. Bu konularda karar verileceği zaman odalarla görüşüleceğini ve birlikte hareket edileceğini belirten Erhürman, hızlı bir şekilde adım atılmasının önemine dikkat çekti. Bilişimin bir sektör olarak öne çıkmasının önemine dikkat çeken Erhürman, E-devlet konusunda kesinlikle kararlı olduklarını vurguladı. Erhürman, denetimin ancak E-Devlet üzerinden olabileceğine vurgu yaptı. 

ÖZSALTIK: PROJELERE SAHİP ÇIKILMALI 
Bilgisayar Mühendisleri Odası Başkanı Hatice Özsaltık da ziyaret sırasında söz alarak, CTP’ye ziyareti için teşekkür etti. Bilişim projelerinin önemine dikkat çeken Özsaltık, söz konusu projelere sahip çıkılması gerektiğini kaydetti. Özsaltık, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın, projelere her zaman destek çıktığını ve takip ettiğini de söyledi.

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