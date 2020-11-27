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Erhürman: Bir değerlendirme toplantısı

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, parti liderleriyle bir araya geldiği yemek öncesinde basına kısa bir açıklama yaptı.

27 Kasım 2020 Cuma 19:38
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Erhürman: Bir değerlendirme toplantısı

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, parti liderleriyle bir araya geldiği yemek öncesinde basına kısa bir açıklama yaptı.

Ersan Saner ile yüz yüze bir görüşme gerçekleştirdiğini kaydeden Erhürman Cumartesi günü hedefiyle çalıştıklarını söyledi.

Toplantıda genel bir değerlendirme yapacaklarını belirten Erhürman, teknokrat ağırlıklı hükümet vurgusunu yineleyerek, "Mesele memleketle ilgilidir. Hangi hükümet modeli kurulursa kurulsun, hükümet zor günler beklemektedir.Siyasi partiler birlikte mücadele etmek zorundadır. Bugün bir sonuca varmadan öngörüşme yapılmasını istedik. Yemek sonrası çarpıcı bir açıklama beklenmesin bu bir genel değerlendirme toplantısıdır  ” ifadelerini kullandı.

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