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Erhürman: “Biz bu işin peşini bırakmayacağız”

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, Genç TV’de katıldığı televizyon programında Nazar Erişkin’in sorularını yanıtladı.

31 Mayıs 2021 Pazartesi 10:04
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Erhürman: “Biz bu işin peşini bırakmayacağız”

Gündem Kıbrıs - Özel

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, Genç TV’de katıldığı televizyon programında Nazar Erişkin’in sorularını yanıtladı.

Son dönemde Kutlu Adalı cinayeti ile ilgili yapılan iddiaları ve sonrasındaki gelişmeleri değerlendiren Erhürman, “Bu dünyanın birçok yerinde yaşandı ama birçok yer bunları aştı. İtalya’nın Gladio’ya karşı verdiği mücadeleyi veriyoruz. O ülkelerde de toplumun özgüveni gidiyordu ama toplum silkindi kendine geldi. Bizde herkes topu, birbirine atar. Herkes sosyal medyada bir şeyler yazar, ancak topu herkes birbirine atar. Toplumlar bir tek şekilde yok olur. Ne vakit ki özgüven kırılır ve herkes bireysel kendi dünyasına döner. İşte toplum o zaman yok olur. Bu sadece Kutlu Adalı olayı ile de ilişkili değildir. ‘Bu memleketten bir şey olmaz’ diyenlerden de yıllardır rahatsız oluyorum. Ben bunu reddediyorum. Bu toplumun maliyesiyle ve üretimiyle ayağa kalkması gerekmektedir. Buralara yürüyemediğimiz sürece, üstlendiğimiz sorumlulukların ve makamların hiçbir önemi yoktur. Biz Kutlu Adalı cinayetinin peşini bırakmayacağız. Bugün Meclis’te yine soracağız” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Tufan ErhürmanCumhuriyetçi Türk Partisi
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