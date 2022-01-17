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Erhürman: Biz bu memlekette bütün bu çektiklerimizi çocuklarımız göç etsin diye çekmedik

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, hükümete gelmeleri halinde emeğe dayalı, insan hakları odaklı politikalarını uygulayacaklarını söyledi.

17 Ocak 2022 Pazartesi 20:26
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Erhürman: Biz bu memlekette bütün bu çektiklerimizi çocuklarımız göç etsin diye çekmedik
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CTP’den verilen bilgiye göre, Erhürman, bazı milletvekili adaylarıyla birlikte dün akşam Lefkoşa’da Surlariçi bölgesinde ziyaretlerde bulundu.

Bölge halkının sorunlarını dinleyen Erhürman, CTP’nin çözüm önerilerini de aktarma fırsatı buldu. Kıbrıs’ın kuzeyinde yaşayan yurttaşların hangi kökenden olduğuna bakılmaksızın gelinen mevcut noktadan dolayı göç etme planları yaptığına dikkati çeken Erhürman, “Biz bu memlekette bütün bu çektiklerimizi çocuklarımız göç etsin diye çekmedik” dedi.

Seçimlere son bir hafta kaldığını anımsatan CTP lideri Tufan Erhürman, seçimin hemen ardından Kıbrıs Türk halkının büyük ortağı olacağı ve CTP’nin kuracağı hükümetin projelerinden bahsetti. Ekonomide, sağlıkta, eğitimde atacakları adımlar sayesinde halkı sürüklendiği uçurumun kenarından döndüreceklerini ifade eden Erhürman, CTP’nin geçmişte bunu yaptığını ve yine yapacağını vurguladı.

Halkın son dönemlerde zamlar karşısında ezildiğini, tüp gaz, akaryakıt gibi tüketim maddelerine zamların yapılmış olmasına rağmen insanların ne akaryakıt ne de tüp gaz bulabildiğini dile getiren Erhürman, bunlara bir de son dönemde elektrik kesintilerinin eklendiğini belirtti ve “Bunlar karanlığın zihniyetidir. Bu karanlık zihniyetin artık gitmesine bir hafta kaldı” dedi.

Son Güncelleme: 17.01.2022 21:27
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