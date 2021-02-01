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ERHÜRMAN: “BİZ HÜKÜMET İLE BİRLİKTE ÇALIŞMAYI ÖNERDİK”

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

01 Şubat 2021 Pazartesi 10:24
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ERHÜRMAN: “BİZ HÜKÜMET İLE BİRLİKTE ÇALIŞMAYI ÖNERDİK”

ÖZEL HABER

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

Salı günü siyasi partilerin gerçekleştireceği toplantı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Erhürman, “’Meclis’in yeniden toplanmasından önce Salı günü bir toplantı yapalım’ dedik. Bu toplantı kriz masası toplantısı değildir. Bu kriz masası toplantısı bizim 11 aydır söylediğimiz bir şeydi. Bizim önerimiz ‘hepimiz elimizi taşın altına koyup, hep beraber sorumluluk alalım’ söyleminin somut bir adımıydı bu. Biz muhalefet olarak bir yetki talep etmedik, sadece birlikte çalışmayı önerdik. Yetki yine Bakanlar Kurulu’nda olacak. Burada bir kavram kargaşası yaşanıyor. Talebimiz ve önerimiz, bu işte bizlerde sorumluluk üstlenelim ve hükümete yardımcı olacak şekilde bir mekanizma içinde yer almaktı. Bir krizin temel esası, halkın size güvenebilmesidir. Sizin aldığınız kararlara güvenip, uyması demektir” dedi.

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