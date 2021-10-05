Künye
Kıbrıs 24
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Girne'de davetli olmadığı düğünde takıları çaldı
Davetli olmadığı düğünde takıları çaldı
İnsan Kaçakçılığı! Mültecileri Güney Kıbrıs'a Geçirmeye Çalıştı
Mültecileri Güney Kıbrıs'a Geçirmeye Çalıştı
AdaPass skandalında bir tutuklu daha!
AdaPass skandalında bir tutuklu daha!
Sekreter kadın paraları hesabına yatırdı
Sekreter kadın paraları hesabına yatırdı
Arabanın camını kırıp hırsızlık yaptı
Arabanın camını kırıp hırsızlı yaptı
banner107
Flaş Haber
Akaryakıta 49 kuruş zam
Kapat

Erhürman : "Bize kimse suçlama yöneltemez" dedi

05 Ekim 2021 Salı 22:47
57 Okunma
Erhürman : "Bize kimse suçlama yöneltemez" dedi
banner108

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Genç TV ekranlarında yayınlanan ‘Er Meydanı’ adlı programa katılarak, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Erhürman, “Dünyanın kaç meclisi için ‘nisap’ kelimesi bu kadar çok kullanılır bilmiyorum” ifadelerini kullanarak, hükümetin Aralık’ta kurulduğunu ve kurulduğu günden itibaren her yasam gününde nisap sorunu yaşadığını hatırlattı.

Pazartesi günü Meclis’in açılamamasını eleştiren Erhürman, “Meclise gittik, gördük Saner’in 26’sı yoktu 25’i vardı. Yasama günleri nisap yoksa Meclise girmeyiz, denetleme günü muhalefetin günüdür gireriz” dedi.

Meclisin yasama gününün önümüzdeki Pazartesi gününe ertelenmesine de işaret eden CTP lideri Erhürman, “Bize kimse suçlama yöneltemez. 7-8 aydır anayasanın anasını ağlattılar. Yasa gücünde kararnameyle Meclis yönetmeye çalıştılar. İç tüzüğün uygulanmayan 20 tane 30 tane maddesi var. Bu arkadaşlar benim karşımda anayasa, yasa, iç tüzük kelimelerini ağızlarına alamazlar” ifadelerini kullandı.

“Bu memleket Aralık’tan beri hükümetsiz” diyen Tufan Erhürman, hükümetin Meclisin itibarını yerle bir ettiğini belirtti.

KAYNAK: KIBRIS POSTASI 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hasipoğlu’ndan Rum kesimine rest: Sen kazarsan biz de kazarız
Hasipoğlu’ndan Rum kesimine rest: Sen kazarsan biz de kazarız
Üstel: “Birinci doz aşılamada hedefimize ulaştık”
Üstel: “Birinci doz aşılamada hedefimize ulaştık”
Çiftçiler Birliği: “Kıbrıs Türk tarımı hükümetimiz tarafından ölüme terk edildi”
Çiftçiler Birliği: “Kıbrıs Türk tarımı hükümetimiz tarafından ölüme terk edildi”
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim