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Erhürman: “Böyle bir dönemde çözüm bulmama ve geç kalma lüksümüz yok”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, uzmanların yaptığı uyarıların dikkate alınması gerektiğine vurgu yaparak, “Böyle bir dönemde çözüm bulmama ve geç kalma lüksümüz yok” dedi.

29 Mart 2020 Pazar 20:48
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Erhürman: “Böyle bir dönemde çözüm bulmama ve geç kalma lüksümüz yok”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman yaptığı sosyal medya paylaşımında  “Uzmanların uyarıları doğruysa, böyle bir dönemde çözüm bulmama ve geç kalma lüksümüz yok” ifadelerine yer verdi.

Erhürman’ın paylaşımı şu şekilde:

“Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi pandemi hastanesine dönüştürüldü. Uzmanlar, acil veya diğer hastalıklardan muzdarip hastaların tedavisi açısından sorun yaşayabileceğimizi söylüyorlar, geç kalmayın diye uyarıyorlar. Devletleştirme, kamulaştırma gibi hukuki tartışmalar gündeme getiriliyor ister istemez. Devlet hastaneleri ve özel hastaneler bu halkın ortak varlığıdır. Hukuki sorun varsa, oturulur, konuşulur, uygun yöntem bulunur, hızla çözülür. Uzmanların uyarıları doğruysa, böyle bir dönemde çözüm bulmama ve geç kalma lüksümüz yok…”

Anahtar Kelimeler:
Tufan ErhürmanKoronavirüsCoronavirüs
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