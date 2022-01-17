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Erhürman: Bu halkın daha fazla yoksullaştırılmasına izin vermeyeceğiz

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk halkının daha fazla yoksullaştırılmasına izin vermeyeceklerini vurguladı.

17 Ocak 2022 Pazartesi 14:46
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Erhürman: Bu halkın daha fazla yoksullaştırılmasına izin vermeyeceğiz
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Kıbrıslı Rumlarla Kıbrıslı Türklerin alım güçleri arasındaki farkın her geçen gün açıldığını kaydeden Erhürman, halkın fakirleşmesine sessiz kalanların gitmesine sadece bir hafta kaldığını ifade etti.

CTP’den verilen bilgiye göre, Erhürman, Mağusa’daki temasları çerçevesinde Maraş bölgesinde halkla bir araya geldi. Ziyaretlerinde Erhürman’a CTP milletvekili adayları da eşlik etti.

Halkın içinde bulunduğu ekonomik krize ilişkin konuşma yapan Erhürman, turistlerin yüzde 90’ının Larnaka Havalimanı’na inerek kuzeye geçtiğini, Kıbrıs Cumhuriyeti kimliği taşıyanların Güney’de iş aradığını, elektriğin ise Güney’den alındığını belirtti ve tüm bu unsurlarda Güney’e bağlanıldığını kaydetti.

“Eşitlik nerede?” sorusunu soran Erhürman, “Egemen eşitlik diyenler, Kıbrıslı Türklerle Kıbrıslı Rumlar arasındaki eşitliği bozdu. Biz bu memlekette Kıbrıs Türk ekonomisiyle Kıbrıs Rum ekonomisini dengelemeye çalışırken onlar bütün uygulamalarıyla sürekli bizi aşağıya çektiler” ifadelerini kullandı.

“MEMLEKET KRİZİN ORTASINDAYKEN, TEK DERTLERİ BİR ŞEY OLMAKTI”

CTP lideri Tufan Erhürman, son 3 yılda UBP’nin büyük ortak olduğu hükümetlerin kurulduğunu anımsatırken, yurttaşlar pandemi ve ekonomik krizle mücadele halindeyken, hükümet koltuğunda oturanların kurultay gündemiyle meşgul olduklarını söyledi.

Erhürman, bu kişilerin dertlerinin bir şey yapmak değil, bir şey olmak olduğunu vurguladı. CTP’nin hükümette olduğu 2018 yılında da döviz krizi yaşandığını ancak o dönem aldıkları önlemler sayesinde halkın alım gücünü korumayı başardıklarını dile getiren Erhürman, şu anda Kıbrıslı Rumların kuzeyden alışveriş yapmaması halinde birçok esnafın kepenk indireceğine dikkat çekti.

Ülkede yaşayan Türkiye kökenli insanların CTP döneminde sigortalı olması için yasa çıkartıldığını ve bu sayede bu yurttaşların emeklilik hakkı kazandığını dile getiren Erhürman, “Biz insan hakkını tescil ettik” dedi.

“ASGARİ ÜCRETTEN VERGİ ALINMAYACAK”

23 Ocak seçimlerinden sonra hayata geçirecekleri uygulamalardan da bahseden Genel Başkan Tufan Erhürman, asgari ücretin tamamen vergiden arındırılacağını belirtti.

“Ülkede para yok” diyenlere yanıt veren Erhürman, vergilendirilmemiş gelirleri vergilendireceklerini ve bu sayede kaynak yaratılacağını açıkladı.

Erhürman, vergilendirilmiş gelirlerde ise vergi oranlarını düşüreceklerini, bu sayede de vergiyi tabana yayacaklarını kaydetti. Erhürman, hükümetin seçime ramak kala Meclis’e getirdiği yasa tasarısına da işaret ederek, kamu ve özel sektör çalışanlarından alınan yüzde 10’luk verginin yüzde 20’ye çıkarılmak istendiğine dikkat çekti.

Bu memlekete ve bu ülkenin insanına sahip çıkacaklarına vurgu yapan Erhürman, “23 Ocak’tan sonra bir hafta içinde Kıbrıs Türk halkının büyük ortağı olduğu CTP hükümeti kuruluyor. Buraya kadar, CTP geliyor” şeklinde konuştu.

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Cumhuriyetçi Türk PartisiTufan Erhürman
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