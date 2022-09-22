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Erhürman: Bu kaçıncı?

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Başbakan Ünal Üstel’in ‘Mağusa-Yeniboğaziçi- İskele Geçiş Süreci 2 Emirnamesi’ne ilişkin olarak yaptığı açıklamaya işaret ederek, "Hükümet’ adında çok ilginç bir yapı ile karşı karşıyayız!" dedi.

22 Eylül 2022 Perşembe 19:05
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Erhürman: Bu kaçıncı?



Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Başbakan Ünal Üstel’in ‘Mağusa-Yeniboğaziçi- İskele Geçiş Süreci 2 Emirnamesi’ne ilişkin olarak yaptığı açıklamaya tepki gösterdi.

CTP Genel Başkanı Erhürman, “Hükümet’ adında çok ilginç bir yapı ile karşı karşıyayız!” dedi.

Erhürman, “Siz önce hiç kimseyle konuşmadan, görüşmeden, ortak bir çözüm yolu aramadan, bir gece ansızın Resmi Gazete'de yayımladığınız kararla "emirnameyi kaldırdım" deyin. Sonra ertesi gün mahkeme ara emri verince, yarattığınız kaosun nihayet farkına varıp, bugün "gelin hep birlikte ortak çözümler üretelim" diye açıklama yapın! Bu kaçıncı? Yönetemiyorsunuz bari samimi olun!” ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Tufan ErhürmanBaşbakan Ünal ÜstelMağusaYeniboğaziçi İskele Geçiş Süreci 2 Emirnamesi
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