Erhürman: Bu memleketi artık seçim paklar

Çiğdem AYDIN - Özel Haber

Ana muhalefet lideri CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Gündem Kıbrıs Web TV de katıldığı Çiğdem Aydın’la Günaydın programına katılarak gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın “federasyoncular Kıbrıslı Türkleri Rum’a yama yapmak istiyor” açıklamasını bir kez daha eleştiren Erhürman, “Sn.Tatar unutmamalı ki, Türkiye Cumnhuriyeti de 2014’te Eroğlu’nun görüşmelerinde de federasyonu desteklediğini, Annan Planına ciddi destek verdiğini hatırlasın. O dönemin Türkiye yönetimi ile bu dönemin yönetimi aynı değil mi Sn.Tatar? Peki bu sözleri siz aynı zamanda Türkiye için mi söylediniz” dedi.

Maraş konusunda Başbakanlık altında oluşturulacak icra komisyonunun Taşınmaz Mal Komisyonu dururken gereksiz bir oluşum olacağını belirten Erhürman, zaten icra komisyonu Taşınmaz Mal Komisyonunun kararlarını icra edecekse bir icra komisyonunun gereği var mı tartışılır sakıncası yoktur ama gereksizdir ifadelerini kullandı.

Ana muhalefet olarak Maraş konusunda ne planlandığından ve atılan adımlardan haberdar edilmediklerini belirten Erhürman, kendi kendilerine karar üretiyorlar bizlerle muhalefet olarak hiçbir şekilde istişare etmiyorlar demokrasi anlayışları ne yazık ki budur ama biz de papağanları değiliz dedi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin görüşünü de paylaşan Erhürman, biz Maraş açılmasın ekonomiye kazandırılmasın demiyoruz açılacak tabi ki ama BM ile istişare edilecek “idare” kelimesinden BM’nin ne anladığını anlamamız gerekiyor ve bu açılımları hukuksal bir zemin üzerine koymamız gerekiyor ama bu şekilde olmaz dedi.

Hükumetin içinde ciddi bir koordinasyon sıkıntısı yaşandığına vurgu yapan Ana muhalefet lideri, ülke yangın yerine döndü her bakanlık her kurum farklı bir Cumhuriyet oldu, Kıb-Tek başka Cumhuriyet, Orman Dairesi başka bir Cumhuriyet, Bakanlıklar kendi içinde birbirleri ile konuşmuyor Başbakan kimseyle konuşmuyor bu hükumet bitti dedi.

Saldım Çayıra mevlam kayıra şeklinde bir yönetim anlayışıyla ülkenin yönetildiğini vurgulayan Erhürman, memlekette eğitimin, ekonominin, Turizmin, sağlığın dümdüz duvara gittiğini söyledi. Erhürman meclisi paspas ettiler siyaset kurumunun itibarını yerle bir ettiler dertleri kurultay , bunu ne paklar seçim paklar, bu meclis bu süreçte üç tane hükumet çıkardı. Artık seçime gideceksiniz halk iradesini ortaya koyacak bu memleket bir nefes alsın artık ifadelerini kullandı.