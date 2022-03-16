Erhürman: Bu Memlekette Anayasa İhlali Teamül Haline Gelemez

Anayasa’nın geçtiğimiz dönem ihlal edilerek ara seçim yapılmamasını da hatırlatan Tufan Erhürman, “Şimdi onu teamül haline getireceksiniz ve seçimi erteleyeceksiniz. Buna izin vermeyiz” diye konuştu. Kanal T’de Dilek Kırıcı’nın sorularını yanıtlayan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, belediyeler reformunun aceleye getirilebilecek bir iş olmadığının altını çizdi. Tufan Erhürman, “Belediye dediğiniz şey, bu memleketin yarısıdır. Merkezi idareden de daha önemlidir. Belediyelerde belirli bir istikrar vardır. Bunun için de bu konu böyle hızlıca ele alınacak bir konu değildir” diye konuştu.

ERHÜRMAN: ORGANİZASYON SON DERECE BAŞARILI GEÇTİ

Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen Antalya Diplomasi Formuna katılan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, söz konusu formla ilgili soruyu yanıtlayarak sözlerine başladı. Türkiye açısından bakıldığında son derece başarılı bir organizasyon olduğuna vurgu yapan Erhürman, son günlerde Türkiye’nin yaptığı gelişmelerin çok önemli olduğunu söyledi. Türk dış politikasının çok aktif olduğu bir dönem yönetilmeye başlandığını kaydeden Erhürman, söz konusu organizasyonun son derece başarılı geçtiğini ifade etti. Formun içeriğinin de son derece zengin olduğunu dile getiren Erhürman, enerjiyle ilgili panellerin, ülkemiz için çok önemli olduğunu belirtti. Dünyadaki bütün taşların yerinden oynadığını söyleyen Erhürman, ekmekte kullanılan buğdayın dahi Ukrayna’dan geldiğini ifade etti.

“SAVAŞA, NEREDE OLURSA OLSUN KARŞIYIZ”

Dünyanın herhangi bir yerinde olan bir gelişmenin artık ülkemizi de doğrudan etkileyebildiğini vurgulayan Erhürman, dünyadaki bütün tartışmanın güç ilişkileri üzerinden ilerlediğini belirtti. Erhürman, “Savaş nerede olursa olsun, karşı çıkmamız gereken bir şeydir” diye konuştu. Meclis Başkanlığı seçiminde yaşananlarla ilgili soruyu da yanıtlayan Erhürman, “Sayın Zorlu Töre’yi seçiminde bloke etmeye çalışan hükümetin kendisiydi. Hükümet bir blok olarak kendi adayı arkasında dursa, muhalefet de oy verirdi. Eğer hükümet bir bütünse, şahsa ilişkin oy verirsiniz. Muhalefet olarak biz o hükümete koltuk değneği olmayı doğru bulmayız” dedi.

“SÖYLEDİKLERİYLE YAPTIKLARI BİRBİRİNİ TUTMUYOR”

Hükümetin söyledikleriyle yaptıklarının birbirini tutmadığının altını çizen Erhürman, Meclis’in itibarının da yerle bir edilmeye devam edildiğini kaydetti. Meclis Başkanlığı seçiminin dört tur sürüklendiğini hatırlatan Erhürman, “Beşinci tura girmeden vekilleri çağırıyorsunuz aşağıya ve beşinci turda seçtiğinizi söylüyorsunuz. Meclis Başkanlığını da itibarsızlaştırdınız. Bu da yetmedi, hükümetin itibarını da bitirdiniz. Bakanlar Kurulu listesi açıkladınız, söylentilere gülüyorum dediniz. O laflar edildikten iki gün sonra, Antalya’ya gitmenin hemen öncesinde aniden duyduk ki Sayın Oğuzhan Hasipoğlu da istifa etmiş. Siz kendi oluşturduğunuz hükümeti istediğiniz gibi oluşturamıyorsunuz. Memleket şimdi böyle bir hükümete güven duyacak ve bu krizin ortasında bu hükümet de memleketi yönetecek” diye konuştu.

“ALIM GÜCÜ YERLERDE SÜRÜNÜYOR”

Hükümetin kendi içinde bir bütünlük tablosunun olmadığını vurgulayan Erhürman, sokaktaki insanların temel derdinin, geçim derdi olduğuna dikkat çekti. “Ekonomi için geldik dediler, kırdıkları potlardan memleketin sorunlarını konuşamaz hale geldik” diye konuşan Erhürman, dörtlü hükümet döneminde yaptıkları icraatları da hatırlattı. Halkın alım gücünü daha da aşağıya çekilmesi durumunda, memleketteki talebin de daraldığının altını çizen Erhürman, insanların alım gücünün yerlerde süründüğünü ifade etti. Her gün pek çok işletmeden işçilerin işten durdurulduğuna dair haberler geldiğine vurgu yapan Erhürman, memleketin bunu kaldıramayacağını ifade etti. Elektrik ve akaryakıt zamlarının halkın sırtına bindirildiğinin altını çizen Erhürman, bunun sonucunda hayat pahalılığı ve enflasyonun da patladığını vurguladı.

“TÜM ZİNCİRİN HESABINI YAPACAK MISINIZ?”

Elektriğin tüm maliyetlere yansıyacak bir durum olduğunu dile getiren Erhürman, dörtlü hükümet döneminde elektrik zammını maliyenin üstüne aldıklarını vurguladı. Hükümete söz konusu durum hakkında birçok uyarı yaptıklarına vurgu yapan Erhürman, hükümetin hiçbir uyarıya kulak asmadığını belirtti. Hayvancının maliyetlerinin de arttığına dikkat çeken Erhürman, “Hayvan yeminden başlayarak tüm zincirin hesabını yapacak mısınız?” diye sordu. Kıbrıs Türk ekonomisinin kendi ayakları üzerinde durmak zorunda olduğuna dikkat çeken Erhürman, “Yapılan hatalar, kendi ayaklarımız üzerinde durma idealimizi her gün uzaklaştırıyor. Sosyal sigortalar an gelip emeklilere maaş ödeyemeyecek duruma gelebilir” dedi. Sosyal Sigortalara prim yatıran insan sayısının düştüğünü anımsatan Erhürman, prim yatıran insan sayısının giderek daha da aşağıya gittiğini dile getirdi.

“ELEKTRİK ZAMMI HAYAT PAHALILIĞINI DA ARTIRACAK”

Elektriğe zammının, hayat pahalılığını da artıracağını yineleyen Erhürman, memleketin enkaza çevrildiğini kaydetti. Haziran ayında hayat pahalılığının yüzde 50 çıkması durumunda ne yapılacağını soran Erhürman, tüm bunların hesaplarının şimdiden yapılması gerektiğine dikkat çekti. Geçmişte Anayasanın ihlal edilerek ara seçim yapılmamasını da hatırlatan Erhürman, “Şimdi onu teamül haline getireceksiniz ve seçimi erteleyeceksiniz. Buna izin vermeyiz. Bu memlekette herkes görevinin farkına varsın. Güzelyurt Belediye Başkanı karar veremez seçimin ertelenip ertelenemeyeceğine. Hükümet de fark edecek ki hükümet de kararlarını anayasaya göre verir. Herkes bilecek ki kurallara bağlıdır bu iş. Biz buna izin vermeyiz. Bu memlekette anayasa ihlali teamül haline gelemez. Bunu bilsinler, seçimlerin ertelenmesine izin vermeyiz. Anayasa ihlali pazarlık haline gelemez” dedi.

“BELEDİYELER REFORMU ACELEYE GETİRİLEMEZ”

Parti olarak belediyeler reformuna karşı olmadıklarının altını çizen Erhürman, belediyeler reformunun aceleye getirilemeyeceğini söyledi. Belediye sayılarının azaltılmasının ve reformun metazori geçmesi durumunda yaşanacak yeni sorunları kimsenin öngöremeyeceğini ifade eden Erhürman, CTP’nin elindeki belediyelere bakıldığı zaman, batık belediyelerin yukarıya çıkarıldığının görüldüğüne dikkat çekti. Erhürman, “Bu ülkede en büyük belediyeler de batırıldı. Biz zaten belediyelerin sayısının azaltılmasına destek veren bir partiyiz. Belediye dediğiniz şey bu memleketin yarısıdır. Merkezi idareden daha önemlidir. Belediyelerde belirli bir istikrar vardır. Bunun için de bu konu böyle hızlıca ele alınacak bir konu değildir” diye konuştu. Resmi olarak belediye başkan adayı açıklamış tek parti olduklarını kaydeden Erhürman, “Bizim dışımızda hiçbir parti resmi belediye başkan adayı açıklamadı. Lefkoşa için de bir aday göstermek için çalışma yaptığımızı açıklayalı bir sene oldu. Lefkoşa için birden fazla aday adayı var. Çok kısa bir süre içinde bu netleşecek. 3 ay kala bu işin netleşmesi gerekiyor. Lefkoşa’da da iddialıyız” dedi.