Erhürman:  “Bu ülkede demokrasi varsa, müdahale normal değildir”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, memleketin içine sürüklendiği duruma işaret etti, "anormalin normalleştirilmesini kabul edemem" dedi.



Erhürman, “Müdahale normal değildir, bu ülkede demokrasi varsa bu normalleştirilmesin” şeklinde konuştu.



Kapalı Maraş'taki faaliyetler için “KKTC toprağı olarak yola çıkıldığında, Konya Belediyesi kadar haberi olan var mı?” diye soran Erhürman, “Ana muhalefet partisi başkanının, Konya Belediye Başkanı kadar olan bitenden haberden olma hakkı yok mu? Başbakan Yardımcısı'nın yok mu?" dedi.



Hükümet kurma çalışmalarına da değinen Erhürman, partilerin kendi organlarında kendi değerlendirmelerini yapacağını ancak sürecin hatırlanması gerektiğini belirtti.

Erhürman, seçimden önce ‘Maraş adımı’ nedeniyle Hükümet’in küçük ortağının çekilmesinin ve Erhan Arıklı’nın dahi ‘anti demokratik müdahaleler’ dediği seçimin ardından dahi Ersin Tatar’ın istifa etmediğini, vekalet bırakmadığını anımsattı.

Ersan Saner’in UBP’nin mevzuatına göre, doğru olarak Başkan Vekili olduğuna işaret eden Erhürman, memleketin hükümetsiz kalmasına ilişkin endişe edilmiş olsaydı, o gün görevin de Saner’e verilmesi gerektiğinin altını çizdi. Tatar’ın hükümeti kurma görevini Saner’e vermediğini, UBP’nin kurultaya gittiğini anımsatan Erhürman, memleketin hükümetsiz bırakılmasının, UBP’nin değil memleketin sorunu olduğunun altını çizdi.

“Anormalin normalleştirilmesini kabul etmem”

UBP Kurultayı’nı sabaha kadar izlediğini belirten Tufan Erhürman, ülkenin mevzuatına da aykırı olarak, ‘garantiymiş gibi’, tüm milletvekillerinin ‘Başbakan seçtiğini’ söylediğine işaret etti.

Bugün hükümet kurmak için kurultayda seçilen bir başkanın değil, en başta görevin verilebileceği Ersan Saner’in siyasi partilerle görüşeceğine vurgu yapan Erhürman, ‘neden’ sorusunun cevabını kimsenin bilmediğinin altını çizdi.

‘Memleketin içine sürüklendiği duruma’ işaret eden Erhürman, tepki, gösterilen şeyin de 1 aydır yaşananlar, ülkenin hükümetsiz bırakılması olduğuna vurgu yaptı.

“Anormalin normalleştirilmesini kabul etmem, anormal, anormaldir” diyen Erhürman, geçmişte bu konularda bu konularda bir şey olmuşsa, bundan sonra olmaması için sonuna kadar araştırılması gerekliliğine dikkat çekti.

“Müdahale normal değildir”

Erhürman, “Müdahale normal değildir, bu ülkede demokrasi varsa bu normalleştirilmesin” şeklinde konuştu. “Bunların meşrulaştırma çabasına girmeyelim” diyen Erhürman, “Yap yap yap, sonra elimizi taşın altına koyalım… Ben elimizi taşın altına koyalım dediğim zaman ne koymadın elini taşın altına da memleket bu hale geldi?.

Bu hükümet yok hükmündedir, kriz hükümeti kurulması lazım dediğimiz zaman elini taşın altına koymalıydı herkes” dedi.

Maraş’ta uluslararası hukuk vurgusu…

Maraş’la ilgili de konuşan Erhürman, “Biz Maraş’ın uluslararası hukuka uygun bir şekilde açılmasını istiyoruz. Yönetim anlamında da Güvenlik Konseyi kararlarında ibareler olduğunu bilerek bunu söylüyoruz” şeklinde konuştu.

“KKTC toprağı olarak yola çıkıldığında, Konya Belediyesi kadar haberi olan var mı?”

Kapalı Maraş'taki faaliyetler için “KKTC toprağı olarak yola çıkıldığında, Konya Belediyesi kadar haberi olan var mı?” diye soran Erhürman, “ucuz siyaset yapmayalım, doğrular üzerinden konuşalım, sorunlar dev gibi büyüdü” dedi.

Sorun çözmeye odaklanması, sorunlara sorun eklenmemesi gerekliliğine vurgu yapan Erhürman,