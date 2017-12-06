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Erhürman: "Bu yapılanlar cezasız kalmayacak"

Dikmen Ocak Örgütü’nün önceki akşam düzenlediği, milletvekili adaylarının da katıldığı seçim ofisi açılışında konuşan Erhürman, seçim yol haritasını paylaştı.

06 Aralık 2017 Çarşamba 17:26
Erhürman: "Bu yapılanlar cezasız kalmayacak"
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CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “İstiyorsanız ki bu düzen değişsin, adres burada, adres CTP” dedi. Dikmen Ocak Örgütü’nün önceki akşam düzenlediği, milletvekili adaylarının da katıldığı seçim ofisi açılışında konuşan Erhürman, seçim yol haritasını paylaştı. Erhürman, aday kadrosu ve kalkınma planı ile öne çıkan CTP’nin umut olduğunu, yükselişinin devam ettiğini, bunu sokakta halkın söylediğini belirtti. CTP’nin sokakta kurulduğunu, sokakta büyüdüğünü, kırk yedi yıldır sokakta olduğunu kaydeden Erhürman, “Biz sokağın sesini dinleriz, başkalarının değil” dedi.

"HALKIMIZA SÖZ VERDİK, ÇALIŞIP, BAŞARACAĞIZ"

Bu ülkede oyunu bozabilecek tek partinin CTP olduğunu kaydeden Erhürman, “Çocuklarımızın, torunlarımızın geleceğini karartmaya çalışanların oyunlarını bozabilecek tek güç vardır, o da CTP’dir. Bu ülkede düzen değişmesin diyenler CTP’nin önünü kesmeye çalışıyor. Ama yağma yok. Kıbrıs Türk halkı bu filmleri çok gördü, karnımız tok” dedi. Partinin 47 yıllık birikimiyle, hatalarından ders alarak yoluna devam ettiğini belirten Genel Başkan Erhürman, CTP’nin 7 Ocak akşamı iktidara geleceğini ve hükümeti kuracağını söyledi. Koltuklara oturmak için değil düzeni değiştirmek için göreve geleceklerini, çok çalışıp başaracaklarını kaydeden Erhürman, “Biz halkımıza bir söz verdik. Bu sözü tutmadan bize uyku yok” dedi.

"ÖZGÜRGÜN HÜKÜMETİ YOLSUZLUKLAR HÜKÜMETİYDİ"

UBP hükümetleri arasında en fazla yolsuzluğa, hukuksuzluğa karışan hükümetin Özgürgün Hükümeti olduğunu belirten Erhürman, “Yolsuzluğun, hukuksuzluğun, yalanın, talanın tavan yaptığı bir dönem yaşadık. Bunlar halkın gözü önünde yaşandı. Hiç kimse ben bunu bilmiyordum, görmedim, duymadım diyemez. Bu yüzden halkımıza güvenimiz sonsuz. Bu yapılanlar cezasız kalmayacak” dedi. Halkın artık üreten, adil bir sistem istediğini kaydeden Erhürman, bunun için halktan tam yetki istediklerini belirtti. Erhürman sözlerini şöyle tamamladı:

“İstiyorsanız ki bu düzen değişsin, adres burada, adres CTP. Eğer bu ülkede adalet istiyorsanız, üretmek ve adil bölüşmek istiyorsanız, hak ettiğimiz kamu hizmetlerini almak istiyorsanız, bu ülke insanının, çocuklarımızın, torunlarımızın haysiyetli bir düzende yaşamasını istiyorsanız hazırlanın çok az kaldı! Bir ay sonra CTP iktidara geliyor”.

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Hüseyin özyurt 2017-12-06 18:50:27

Gerçekten secimi kazanırsanız söylediğiniz herşey olacak mı ?? Bu neyin kafası

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