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Erhürman, bugün yurda dönüyor

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Tufan Erhürman dün Ankara’da bir araya geldi.

06 Eylül 2018 Perşembe 09:46
Erhürman, bugün yurda dönüyor

Türkiye Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen Erdoğan-Erhürman görüşmesi saat 16.15’de başladı ve yaklaşık 2 saat sürdü.
Görüşmede Türkiye Cumhurbaşkanlığı Yardımcısı Fuat Oktay, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve KKTC Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü de hazır bulundu.

Görüşmenin ardından Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay,Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ve KKTC Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü ile çalışma yemeği gerçekleşti.

Başbakan Tufan Erhürman, TC Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından BRT’ye açıklamalarda bulundu…

Erhürman, “ Olumlu bir görüşme oldu… Genel olarak sorunları aktardık… Zaten onlar da pek çok şeyin farkında… Bu sorunlar üzerinde karşılıklı görüş alış verişinde bulunduk… Eldeki kaynaklar çerçevesinde neler yapılabileceğini değerlendirdik… Esas teknik çalışmayı Başkan Yardımcısı Sayın Fuat Oktay ile yapacağız… Fuat Bey’le görüşmelere devam edeceğiz…dedi.

Erhürman, Ankara’daki temaslarını tamamlamasının ardından bugün yurda dönüyor.

Bugün 10.35 uçağıyla Ankara’dan hareket etmesi beklenen Erhürman’ın saat 11.30’da KKTC’de olması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Tufan Erhürman
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