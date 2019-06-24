Erhürman "ciddi bir iletişim kazasına yol açtınız" dedi.

Maraş konusu ile ilgili konuşan Erhürman, "ben Tatar'ın ağzından duydum Türk yönetimi adı altında açılmalıdır." dedi. Bir açılım yapılacaksa bu ciddi bir meseledir. Taşınmaz mal komisyonu bizim için ciddidir, Türkiye meseleye dahil edilmeden önce, bütün partilerin bu konulara dahil edilmesi gerekir

Muhalefet olarak neyin hedeflendiğini bilmiyoruz. Hükümetten yapılan açıklamalar birbirini tutmuyor. Bizim bu konuda aydınlatılmamız lazım BM’den biri gelse Cumhurbaşkanı'na sorsa cumhurbaşkanı bunu bilmeyecek.

Biz muhalefet yapalım diye söylemiyoruz bunları. Başbakan başka birşey söylüyor Dışişleri Bakanı başka bişey söylüyor.

Türkiye medyası aracılığı ile tüm dünya duyuyor bizim haberimiz yok. Her mikrofona cevap verirseniz itibarımız sorgulatan durumlarla karşı karşıya kalırız. 3 düşünüp bir konuşulması lazım. Konuşmadan önce ciddi bir program yapılması lazım.

Bakanlar kurulunda konuşulmayan şeyler çıkıp söylüyor Ersin bey

Üzülerek söylüyorum burda itibar sarsıntısı vardır. Çünkü kararın ardından çıkan durum birbiri ile uyuşmayan görüşlerin ortaya çıkmasına sebep oldu

Ciddi bir iletişim kazasına yol açtınız