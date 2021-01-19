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ERHÜRMAN: “CİDDİ BİR KOORDİNASYONSUZLUK VAR”

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

19 Ocak 2021 Salı 10:47
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ERHÜRMAN: “CİDDİ BİR KOORDİNASYONSUZLUK VAR”

ÖZEL HABER

Erhürman, hükümeti eleştirirken, “Alınan kararları neden gece yarısı açıklıyorsunuz?” diye sordu. En masum olan kişilerin Üst Komite’deki kişiler olduğunu söyleyen Erhürman, “Onlar ellerindeki verilerle kararlar alıyorlar. Alınan kararları yayınlamak onların işi değil. Alınan kararları yayınlamak, hükümet edenlerin işidir. Kapanma kriterlerini de Bakanlar Kurulu’nun belirlemesi gerekirdi. Onlar o kriterleri belirleyeceklerdi, ona göre de bizler bakacaktık ve içimiz rahat bir şekilde kararlar alacaktık” dedi.

Sorunun kişiler arasında olmadığını, yönetsel zafiyetlerden kaynaklandığını söyleyen Erhürman, “Ciddi bir koordinasyonsuzluk vardır. Kişisel problemler olarak gelmiyor bana. Yönetmek kabiliyeti olmamak gibi geliyor bana. Bu yaşadıklarımız Mart’tan beri bu ülkeyi yönetemeyenlerinin tahribatıdır” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Tufan Erhürman
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