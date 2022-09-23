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Erhürman: Ciddiyetsizliğin Dibine Vurdular

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Çiğdem Aydın'la Günaydın programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

23 Eylül 2022 Cuma 09:45
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Erhürman: Ciddiyetsizliğin Dibine Vurdular



ÖZEL HABER

Erhürman programda ilk olarak milli havayolu şirketi olarak açıklanan 'Mavi Girne Havayolları'nın' kuruluşunun ve uçuşlarına başlayacak olmasını değerledirdi. 


"Hiçbir şekilde bizimle paylaşılmadı havayolu konusu ve bu bizi artık şaşırtmıyor" diyen Erhürman, 'bu nasıl milli havayolu?' diye sordu. 

Erhürman, konuyla ilgili sözlerine şöyle devam etti:
"Bir tek ismi şaşırtıyor bizi. Milli havayolu dediler. Bunun anlamını biliyorlar mı? Nasıl bir ortaklıktır bu, hangi kriterlere dayanır? Bir takım illerin ismi zikredildi. Trabzon vs. Ama Ankara, İstanbul, İzmir bunların içinde yok. Bilmem kaç uçağımız var diyor Arıklı, nasıl bizim oldu bu uçaklar? Şaşırmıyoruz ama öfkeleniyoruz bu duruma. Kimler çalışacak, nereye uçacak, devletin kar payı ne olacak? Devlet olarak bize ne gibi yükümlülükler yükler? Kanayan yaradır Kıbrıs Türk Hava Yolları. Onun yerine neyi nasıl koyduğunuzu açıklamanız lazım. Büyük bir sözleşme var ama detay yok. 15 Kasım'da inecek diyor. Ortada bir sözleşme yok. Herhangi bir şirket Trabzon-Ercan arasında uçuş yapacak, buna sevinirim. Ancak siz o şirketi, şirket olarak değil, milli havayolu olarak tanımladığınız noktada biz detayları bilmek isteriz. Devlet ciddiyetine yakışmayan sorumsuzca, halkı biz yaparız, siz seyredersiniz konusuna indirgeyen, sözleşmeden kimsenin haberi olmadığı bir düzen. İki bakan yetkilendirildi. Neden? Sözleşme imzalansın diye. Ciddiyetsizliğin dibine vurdular."

Anahtar Kelimeler:
Tufan Erhürman
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