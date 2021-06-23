Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Doktorlar mahkemeye çıktı
Doktorlar mahkemeye çıktı
İnşaata götürüp adam dövdüler
İnşaata götürüp adam dövdüler
Kapı pencere ne var ne yoksa çaldılar
Kapı pencere ne var ne...
500 bin TL'yi tasarrufuna geçirmekle suçlanıyor
500 bin TL'yi tasarrufuna geçirmekle...
Uyuşturucu zanlıları mahkemeye çıktı
Uyuşturucu zanlıları mahkemeye çıktı

Erhürman Çiftinin Mutlu Günü

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman ve Çevre Mühendisi Nilden Bektaş Erhürman’nın bebekleri dünyaya geldi.

23 Haziran 2021 Çarşamba 12:01
1867 Okunma
Erhürman Çiftinin Mutlu Günü


Çiğdem AYDIN

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman ve Çevre Mühendisi Nilden Bektaş Erhürman’nın bebekleri dünyaya geldi.

Edinilen bilgiye göre, Erhürman çiftinin erkek bebeklerine henüz bir isim koymadıkları, isminden önce sağlık bir şekilde dünyaya gelmesini bekledikleri belirtildi.

Sabah saatlerinde Elit Hospitalde dünyaya gelen küçük Erhürman’nın adının akşam saatlerinde belli olması bekleniyor. Erhürman çiftinin mutluluğuna ortak olmak isteyen sevenleri ise haberi alır almaz telefonla arayarak tebrik mesajları gönderdi.

Kovid 19 nedeniyle ziyaretçi kabul edemeyen Erhürman çifti tüm sevenlerine ilgilerinden dolayı teşekkür etti.

Gündem Kıbrıs Haber Merkezi olarak bizler de Erhüman çiftine , evlatlarıyla sağlık ve mutlulukla dolu bir ömür diliyoruz..

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ataoğlu: Temmuzda turizmin önünü açalım
Ataoğlu: Temmuzda turizmin önünü açalım
Doktorlar mahkemeye çıktı
Doktorlar mahkemeye çıktı
İnşaata götürüp adam dövdüler
İnşaata götürüp adam dövdüler
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim