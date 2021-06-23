Erhürman Çiftinin Mutlu Günü



Çiğdem AYDIN

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman ve Çevre Mühendisi Nilden Bektaş Erhürman’nın bebekleri dünyaya geldi.

Edinilen bilgiye göre, Erhürman çiftinin erkek bebeklerine henüz bir isim koymadıkları, isminden önce sağlık bir şekilde dünyaya gelmesini bekledikleri belirtildi.

Sabah saatlerinde Elit Hospitalde dünyaya gelen küçük Erhürman’nın adının akşam saatlerinde belli olması bekleniyor. Erhürman çiftinin mutluluğuna ortak olmak isteyen sevenleri ise haberi alır almaz telefonla arayarak tebrik mesajları gönderdi.

Kovid 19 nedeniyle ziyaretçi kabul edemeyen Erhürman çifti tüm sevenlerine ilgilerinden dolayı teşekkür etti.

Gündem Kıbrıs Haber Merkezi olarak bizler de Erhüman çiftine , evlatlarıyla sağlık ve mutlulukla dolu bir ömür diliyoruz..