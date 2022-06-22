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Erhürman: Ciğerlerimiz yandı, yüreğimiz de yanıyor

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Mersinlik köyündeki yangın alanına giderek incelemelerde bulundu.

22 Haziran 2022 Çarşamba 19:07
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Erhürman: Ciğerlerimiz yandı, yüreğimiz de yanıyor
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Erhürman’a İskele milletvekili Fide Kürşat, Mağusa milletvekilleri Teberrüken Uluçay ve Şifa Çolakoğlu ile Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş ve Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli eşlik etti. Yangın alanında BRT’ye röportaj veren Tufan Erhürman, “Ciğerlerimiz yandı, yüreğimiz de yanıyor” dedi. Dün Lefke’de çıkan yangının ardından bugün de Mersinlik’te yangın çıktığını dile getiren Erhürman, bölgenin ve rüzgarın koşullarından dolayı havadan yapılan müdahalenin de yetersiz kaldığını söyledi. Çok ciddi oranda ağacın yandığını belirten Erhürman, bunun geri getirilmesinin çok zor olduğunu kaydetti. 

“SADECE AĞAÇLARIMIZ DEĞİL, ORMANDAKİ TÜM CANLILARIMIZ…”

Çıkan yangında sadece ağaçların, orman içerisinde yaşam süren tüm canlıların yaşamını yitirdiğini ifade eden Erhürman, çok ciddi kayıplar olduğunu ve sözün bittiği yerde olduklarını dile getirdi. Havadan müdahale edilmesine rağmen yangının henüz kontrol altına alınamamış olmasının son derece üzücü olduğunu kaydeden Erhürman, “Bölgeyi kaybettik diyebileceğimiz kadar vahim görüntüler var” şeklinde konuştu. Dün Lefke’de, bugün Mersinlik’te, Türkiye’de ise Marmaris bölgesinde yangınlar çıktığını aktaran Erhürman, bölge halklarına geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Erhürman, “Umarım bundan sonra daha hazırlıklı oluruz, araç gereçlerimiz de hazır olur. Eylem planlarının da hazır olması lazım” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Mersinlik KöyüCumhuriyetçi Türk PartisiTufan Erhürman
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