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Erhürman: Çoğunluğa sahip olanın her istediğini yapması demokrasi değildir

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, parmak çoğunluğuna sahip olanın her istediğini yapma hakkını kendinde gördüğü rejimin adının demokrasi olmadığını ifade etti.

07 Nisan 2022 Perşembe 18:37
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Erhürman: Çoğunluğa sahip olanın her istediğini yapması demokrasi değildir
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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

Erhürman, parmak çoğunluğuna sahip olanın her istediğini yapma hakkını kendinde gördüğü rejimin adının demokrasi olmadığını belirtti.

Belediyeler Reformu’nun görüşüldüğü İdari Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplantısının UBP’li milletvekillerinin gecikmesinden kaynaklı geç başlamasıyla ilgili olarak Erhürman, şu ifadeleri kullandı:

“10.00'da başlayacak toplantının muhalefet milletvekillerine hiçbir bilgi verilmeksizin öğleden sonra başlatıldığı, komite başkanının her 10 dakika ara verdim dediğinde 1.5-2 saat ortadan kaybolduğu, komite üyelerinin söz hakkının ihlal edildiği, ilgililerin komiteye davet edilmediği, iktidarın sorulara yanıt vermeyi reddettiği bir komite yönetimi de demokratik değildir.”

Demokrasinin iyi bir şey olduğunu ifade eden Erhürman, “Öğrenmekte, içselleştirmekte büyük yarar var” dedi.

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