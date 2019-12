Erhürman: “Çözüm irademizi de çözümden önceki haklı taleplerimizi de sürekli anlatmalıyız”

Erhürman, CTP Alsancak Ocak Örgütü binası açılışına katılarak partinin üç ayaklı yol haritasını paylaştı.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, belirledikleri vizyonun sadece CTP’nin olmadığını, tüm Kıbrıs Türk halkını kapsayan bir vizyon olduğunu dile getiren Erhürman, kapsamlı bir çözüme ulaşmak için mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

Çözümsüzlükten kaynaklanan öngörüsüzlüğün kendilerine zaman kaybettirdiğinin altını çizen Erhürman, Berlin’de gerçekleştirilen üçlü zirvenin öncesinde bazı kesimlerin görüşmelerden bir sonuç elde edilemeyeceğini iddia ettiğini ancak kendilerinin her türlü diyaloğun önemli olduğunu ve yapabildikleri tüm katkıyı yapacaklarını söylediklerini hatırlattı.

Erhürman, Berlin’deki zirveden önce birçok büyükelçiyle görüştüklerini, AKEL ve DİSİ ile bir araya geldiklerini ve son olarak da BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’a BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e iletilmek üzere mektup verdiklerini belirtti.

SİYASİ EŞİTLİKLE İLGİLİ SORUN ORTADAN KALKACAK

Yaptıkları tüm görüşmelerde müzakere süreci başlamadan önce temel parametrelerden biri olan siyasi eşitlik konusundaki sorunların ortadan kalkması gerektiğini anlattıklarını ifade eden Tufan Erhürman şöyle devam etti:

“Bunu tescil edip önümüze bakacağız ve daha fazla vakit kaybetmeden kapsamlı çözüme ulaşmak için gereken adımları atacağız. Her türlü çabayı göstermemize rağmen çözüme ulaşamamışsak da oturup beklemeyeceğiz. Çözüm için uğraşmaya devam ederken, bir yandan da çözümün olmadığı koşullarda dünyaya aktif bir şekilde kendimizi anlatmamız lazım. Maraş’ta BM Güvenlik Konseyi kararları çerçevesinde açılım yapmamız lazım. Kıbrıslı Türkler dışarıya ihracat yapabilmeli, gençlerimiz uluslararası spor müsabakalarına katılabilmeli, hellimin tescili konusunda muhataplardan biri olduğumuz göz ardı edilmemeli. Biz bu ülkenin iki kurucu ortağından biriyiz. Çözüm irademizi ortaya koymaya devam ederken, haklarımızın tesliminin bizden kaynaklanmayan sebeplerle ulaşamadığımız çözümün sonrasına ertelenmesinin yanlışlığını bıkmadan usanmadan anlatacağız”

Erhürman, bütün bunların Sarayönü’nde oturarak hayata geçirilemeyeceğini, tam aksine aktif bir dış politika ile dünyaya anlatılabileceğini vurguladı. Ülkedeki dağınıklığı da sonlandırmak için her türlü çabayı göstermeleri gerektiğini kaydeden Erhürman, “Turizmden, yükseköğretimden, bilişim sektöründen elde ettiğimiz gelirler sayesinde kendi ayakları üstünde duran bir ekonomi yaratacağız” şeklinde konuştu.

KİŞİ: “ÇÖZÜM CTP’NİN TEMEL MİSYONUDUR”

Erhürman’ın ardından söz alan Girne İlçe Başkanı Mehmet Kale Kişi de, Kıbrıslıların önemli bir süreçten geçtiğini, Berlin’de gerçekleştirilen üçlü görüşme ile ilgili CTP’nin her zamanki gibi aktif bir siyaset ortaya koyduğunu söyledi.

Sürecin başarıya ulaşması için ellerinden gelen katkıyı koyduklarını ve koymaya da devam edeceklerini belirten Kişi, “Biz umutluyuz. Çözüm CTP’nin temel misyonudur. Mücadeleye devam edeceğiz ve devam ederken içimize yönelik daha yaşanabilir bir ülke için de uğraşmaya devam edeceğiz” dedi.