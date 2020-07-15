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Erhürman: CTP bu toplumun gailesini çekiyor

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Geçitkale’de düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, “Kıbrıs Türk halkını tehlikelerden koruyabilecek tek örgütlü gücün CTP olduğunu ve her alanda liderlik yapacaklarını” söyledi.

15 Temmuz 2020 Çarşamba 14:40
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Erhürman: CTP bu toplumun gailesini çekiyor

CTP’den yapılan açıklamaya göre Erhürman, dün akşam beraberindeki heyetle birlikte CTP Mağusa İlçesi’nin Geçitkale’de düzenlediği etkinliğe katılarak partililere hitap etti.

Kuruluğu günden bu yana CTP’nin “Kıbrıs Türk halkına sahip çıkma ve öncülük etme özelliği taşıdığını” ifade eden Erhürman, Kıbrıs Türk halkının da en zor günlerde CTP’ye sahip çıktığını belirtti.

“ŞANS YANIMIZDA OLDU”

Yaklaşık 4 aydır pandemi sürecinden geçildiğini kaydeden Erhürman, bu sürecin gerek sağlık, gerekse ekonomik açıdan Kıbrıs Türk halkının varlığını tehdit altına aldığını söyledi.

Bu süreçte ülkeyi yönetenlerin de görevlerini yapmadıklarını ve bunun da tehdit oluşturduğunu savunan Erhürman, şansın da yardımıyla Kıbrıslı Türklerin süreçten az hasarla kurtulduğunu ancak riskin halen devam ettiğini vurguladı.

Kendilerinin gerek sokakta, gerek mecliste, gerekse basın yoluyla bu süreçte hükümete yardım eli uzattığını ancak bu talebin kabul görmediğini belirten Erhürman, halk sağlığının tehlikeye atıldığını savundu.

“CTP BU TOPLUMUN GAİLESİNİ ÇEKİYOR”

“Kıbrıs Türk halkını koruyabilecek tek örgütlü gücün CTP olduğunu” söyleyen Erhürman şunları kaydetti:

“Bu toplumun bu halkın gailesini çekenler CTP’de toplandı. Biz hep emeğin partisi olduk. Kimin emeğe daha çok değer verdiğini pandemi sürecinde gördük. İşsiz kalan, maaşı yarı yarıya düşen, ödeneksiz izne çıkarıldılar diye evde oturan insanlar var. Şu an hükümette olanlar ise kimin hükümeti bozacağını tartışmakla meşgul. Cumhurbaşkanı ile hükümet arasında rapor krizi yaşandı. Bu kadar krizin içinde bu halkın başka problemi yokmuşçasına, tek meselemiz raporun İngilizce gelip gelmemesi oldu. Bu ciddiyetsizlik bizi riske sokuyor. Bu yüzden bu halka 1970’ten beri olduğu gibi bir kez daha biz sahip çıkacağız, çözümü de biz getireceğiz.”

Anahtar Kelimeler:
Cumhuriyetçi Türk PartisiTufan Erhürman
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