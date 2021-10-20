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Erhürman: CTP Gittikçe Büyüyecek

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa İlçesi Ortaköy Ocak Örgütü’ne ait yeni binanın açılışı dün akşam gerçekleştirildi.

20 Ekim 2021 Çarşamba 11:48
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Erhürman: CTP Gittikçe Büyüyecek
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Ortaköy’ün en işlek caddesi üzerine taşınan ocak örgütü binasının açılışına Genel Başkan Tufan Erhürman, Genel Sekreter Erdoğan Sorakın, milletvekilleri, bazı belediye başkanları, PM ve MYK üyeleri ile çok sayıda partili katıldı. Açılışta Ortaköy Ocak Örgütü Başkanı Didem Can ve Genel Başkan Tufan Erhürman konuşma yaparak partililere seslendi. 

ERHÜRMAN: CTP GİTTİKÇE BÜYÜYECEK
Açılışta konuşma yapan CTP lideri Tufan Erhürman, Ortaköy Ocak Örgütü’nün yeni binasına kavuşması için emek gösterenlere teşekkür ederek konuşmasına başladı. Ortaköy Ocak Örgütü Yönetim Kurulu’nun büyük çoğunluğunun kadınlardan oluşmasının kendileri için bir gurur kaynağı olduğunu ifade eden Erhürman, kotalara ihtiyaç duymadan kadınların çoğunlukta olduğu bir örgüt yapısı hedeflediklerini kaydetti. CTP’nin gittikçe büyüdüğünü ve büyümeye de devam edeceğini devam edeceğini vurgulayan Erhürman, hem erken genel seçim, hem de yerel seçimlerde CTP’nin başarıya ulaşacağını dile getirdi. 

CAN: ORTAKÖY’E GÜZEL BİR BİNA KAZANDIRDIK
Ortaköy Ocak Örgütü Başkanı Didem Can da, Ocak Örgütü olarak uzun süredir böyle bir bina arayışı içerisinde olduklarını, sonunda küçük ama kendilerine uygun bir bina seçtiklerini ifade etti. Bu binayı seçmelerindeki amacın hem farkındalık yaratmak, hem de erişilebilirliği artırmak olduğunu dile getiren Can, yönetim kurulunun büyük bir çoğunluğunun kadınlardan oluşmasının yegane bir özellik olduğunu dile getirdi. Can, açılışa katkı koyan herkese teşekkür ederek sözlerini noktaladı.

Son Güncelleme: 20.10.2021 17:38
Anahtar Kelimeler:
Cumhuriyetçi Türk PartisiCTPTufan Erhürman
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