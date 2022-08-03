Erhürman: CTP Tek Başına İktidara Geliyor

CTP, “Biz Halkız, İrade Biziz” sloganıyla yürüttüğü kurultay sürecini, dün akşam Güzelyurt İlçe Kongresi’yle devam ettirdi. Divanın oluşturulmasıyla başlayan kongre, konuşmalar, faaliyet ve mali raporların okunması ile devam etti, ardından organların tanıtımına geçildi ve kongre sona erdi. Kongrede Genel Başkan Tufan Erhürman, Güzelyurt İlçesi eski Başkanı Doğan Şahali ve görevi devralan Çağlar Gulamkadir konuşma yaptı. Güzelyurt Belediyesi AKM Salonu’nda gerçekleştirilen kongreye Genel Sekreter Erdoğan Sorakın, milletvekilleri, MYK ve PM üyeleri ile çok sayıda partili katıldı.

ERHÜRMAN: CTP TEK BAŞINA İKTİDARA GELİYOR

Güzelyurt İlçesi 27. Olağan Kongresi’ne katılarak konuşma yapan Genel Başkan Tufan Erhürman, CTP’nin 52 yıllık bir parti olduğunu ve CTP dimdik ayakta olduğu sürece Kıbrıs Türk halkının da ayakta olduğunu vurguladı. CTP’lilerin hem bu halka hem de bu adaya karşı bir sorumluluğu olduğunun altını çizen Erhürman, bunun da federal çözüm yolunda devam etmek olduğunu söyledi. Erhürman, “Adalet, barış, kendi ayakları üzerinde durmak, kendi kendimizi yönetmek, emekçinin, üretenin, esnafın yanında durmak ve onlar adına konuşmak için gecemizi gündüzümüze katacağız. Biz sokakta gezerken gözümüzün içine bakan gözler bir bir CTP’ye çevriliyor. Herkes aynı şeyi söylüyor, anketler de bunu söylüyor, CTP tek başına iktidara geliyor” diye konuştu.

ŞAHALİ: KIBRIS TÜRK HALKININ SIĞINACAĞI TEK LİMAN CTP’DİR

Güzelyurt İlçe Başkanlığı görevini devreden Doğan Şahali, Kıbrıs Türk halkının sığınacak tek limanının CTP olduğunu belirtti. Kıbrıslı Türklerin bir varoluş mücadelesi içinden geçtiğini kaydeden Şahali, halkın CTP şemsiyesi altında kendini daha güvende hissettiğini, çünkü bu toplumun tek güvencesinin CTP olduğunu vurguladı. Önlerinde yerel seçim olduğuna işaret eden Şahali, CTP’nin bu seçimlerde başarılı olmak zorunda olduğunu dile getirdi. Ardından muhtemel bir erken genel seçim olabileceğine vurgu yapan Şahali, CTP’yi tek başına iktidara taşıma görevinin kendilerini beklediğini söyledi. Son Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yaşananların herkes tarafından görüldüğünü ve bugün o makamda oturan zatın neler yaptığının da herkes tarafından bilindiğini kaydeden Şahali, “Cumhurbaşkanlığı seçimlerini de kazanacağız. CTP, bir şey olmak için değil, bir şey yapmak için görevlere talip olur” dedi.

GULAMKADİR: GÜZELYURT BELEDİYESİ’Nİ KAZANIP VE TEK BAŞINA İKTİDAR OLACAĞIZ

Güzelyurt İlçesi 27. Olağan Kongresi’nde başkanlığa tek aday olarak giren ve bu göreve seçilen Çağlar Gulamkadir de konuşmasına 27 Kasım’da gerçekleştirilecek yerel seçimlere değinerek başladı. Güzelyurt Belediyesi’ni uzun bir aradan sonra kazanacaklarının altını çizen Gulamkadir, ardından da olası bir erken genel seçimde CTP’yi tek başına iktidara taşıyacaklarını dile getirdi. CTP’nin geçmişte olduğu gibi bugün de bildiklerini söyleyerek Kıbrıs’ta federal çözüm, barış, insan hakları, özgürlük, onur ve varoluş mücadelesini ileriye taşıyacağını kaydeden Gulamkadir, toplumsal barışı engelleyecek her türlü baskıya, ayrımcılığa, şiddete ve ötekileştirmeye karşı çıkacaklarını belirtti. Gulamkadir, ““CTP’nin politikalarının temelinde, barış, demokrasi, adalet, eşitlik, kendi ayakları üzerinde duran ve kendi kendini yöneten Kıbrıs Türk halkı vardır. Fakat Kıbrıslı Türkler ekonomiden demokrasiye, kültüründen demografik yapısına, birçok alanda çok ciddi bir saldırı altındadır. Bölgemiz yıllarca ihmal edilmiş, geliştirilen birçok projeler hayata geçirilmemiş, gençlere iş ve konut edinme imkanı sağlanmamış, gençlerimiz bölge dışına hatta yurt dışına göç etmek zorunda bırakılmıştır. Bu bağlamda Güzelyurt Belediyesi’ni kazanmak ve erken genel seçimlerde CTP'yi tek başına iktidara taşımak öncelikli hedeflerimizdir” diyerek sözlerini tamamladı.

GÜZELYURT İLÇE YÖNETİM KURULU ŞU İSİMLERDEN OLUŞTU:

Mustafa Denizci, Cemal Türkler, Murat Aslan, Münevver Uysal Tunçbel, Necat Besim, Osman Kısaoğlu, Aliye Gilanlıoğulları, Selim Göçmenoğlu, Zühre Civa ve Gürcan Kızıler.

DİSİPLİN KURULU ŞU İSİMLERDEN OLUŞTU:

Dürü Altınmakas, Düriye Koryürek ve Emine Solyalı.