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Erhürman: Cumhurbaşkanı’nın Başbakanlık yapması mümkün değil

"Belli ki yine kafalar başka hesaplarla meşgul. Bu ülke beş yıl boyunca bu şekilde yönetilemez"

22 Ekim 2020 Perşembe 11:24
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Erhürman: Cumhurbaşkanı’nın Başbakanlık yapması mümkün değil

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanı’nın Başbakanlık yapmasının hukuken kesinlikle mümkün olmadığını söyledi. "Ülkede on binlerce işsiz insan, binlerce kapalı iş yeri, sevdiklerinin sağlığından, çocuklarının eğitiminden endişeli insanlar varken bizi bir de gereksiz hukuki tartışmalara boğmayın" dediğini vurgulayan Erhürman, ülkenin beş yıl boyunca bu şekilde yönetilemeyeceğini belirtti.

Erhürman açıklamasının tamamında "Hükumetin küçük ortağının hükumetten çekilme kararı aldığı günün ertesinde başbakanın istifasını Cumhurbaşkanı'na sunması gerekiyordu. Sunmadı. Şimdi Başbakan Cumhurbaşkanı seçildi. Yapması gereken belli. Derhal bakanlardan birine (doğrusu başbakan yardımcısına) vekalet bırakacak ve istifasını Cumhurbaşkanı'na sunacak.

Yeni hükumet kuruluncaya kadar bir başbakan vekilinin başkanlığında günlük/cari işleri yapacak bir bakanlar kurulu görev yapacak. Cumhurbaşkanının bir başkanı olan bakanlar kuruluna kendi talebi üzerine başkanlık etmesi başka bir şey, cumhurbaşkanının aynı zamanda başbakanlık görevi de yapması çok başka bir şey. İkincisi hukuken kesinlikle mümkün değil.

Bunu iki gün önce Meclis'te yapılan toplantıda da söyledik. Ülkede on binlerce işsiz insan, binlerce kapalı iş yeri, sevdiklerinin sağlığından, çocuklarının eğitiminden endişeli insanlar varken bizi bir de gereksiz hukuki tartışmalara boğmayın dedik. Ama belli ki yine duyan, anlayan yok. Belli ki yine kafalar başka hesaplarla meşgul. Bu ülke beş yıl boyunca bu şekilde yönetilemez. Şimdiden söyleyelim..." ifadelerini  kullandı.

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