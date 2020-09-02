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Erhürman: Cumhurbaşkanlığı koordinasyon süreçlerinde aktif olmalı

“Pandemi sürecinin birinci dönemini en önde mücadele veren sağlık çalışanlarının özverisi ve eve kapanan bilinçli halk sayesinde az zararla atlattık ama hükümet altı ayı heba etti.”

02 Eylül 2020 Çarşamba 13:06
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Erhürman: Cumhurbaşkanlığı koordinasyon süreçlerinde aktif olmalı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Tufan Erhürman, virüsle mücadelede en ön cephede mücadele veren sağlık çalışanlarına toplum olarak çok şey borçlu olduğumuzu söyledi. Erhürman, gerek sağlık çalışanlarının özverisi, gerekse halkın bilinçli tutumu sayesinde kazanılan süreyi hükümetin heba ettiğini, yapılması gerekenleri yapmadığını vurguladı.

Erhürman, beraberindeki heyetle birlikte Hemşireler ve Ebeler Sendikası’nı ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Erhürman, 10 Mart’ta alınan kapanma kararının üzerinden altı ay geçtiğini, bu sürecin heba edildiğini, hükümetin gerekenleri yapmadığını vurguladı.

Gerek pandemi hastanesi, gerekse hemşire alım prosedürü konusunda bir organizasyona gidilmesini önerdiklerini, ancak hükümetin kimseye kulak vermediğini ifade eden Tufan Erhürman, gelinen noktada hem sağlık, hem ekonomi, hem de eğitim alanlarında ciddi risk ve belirsizlikler oluştuğunu kaydetti.

“İSTİHDAMLAR İÇİN ÖNERİ”

Sağlık ve eğitim personeli alımı konusunun seçim yasaklarının dışına alınması için mecliste öneri sunduklarını kaydeden CTP Genel Başkanı Erhürman, hükümetin buna da yanaşmadığını, sonuçların ortada olduğunu söyledi.

Pandemi sürecinin şimdiye kadar en az zararla atlatılmasında hekimiyle, hemşiresiyle tüm sağlık çalışanlarının ve birinci dönemde eve kapanarak özveri gösteren halkın en önemli rolü oynadığını anlatan Erhürman yürütmenin ise koordinasyon ve doğru adım atma konusunda ciddi zafiyetler yaşadığını kaydetti.

“CUMHURBAŞKANLIĞI KOORDİNASYON SÜREÇLERİNDE AKTİF OLMALI”

Dış dünyayla daha fazla temasa ihtiyaç olduğunu ama aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı’nın iç konulara da daha fazla ilgi göstermesi gerektiğini ifade eden CTP lideri Erhürman, “Cumhurbaşkanlığı her alanda liderlik yapabilmeli. Özellikle koordinasyon ve organizasyon süreçlerine daha fazla dahil olması gerektiğini pandemi döneminde bir kez daha gördük” dedi.

Erhürman, Kıbrıs sorununun Doğu Akdeniz’deki gelişmelerle birlikte daha da yakıcı hale geldiğine dikkati çekerek, çok daha aktif bir dış politika gerektiğini de sözlerine ekledi.

Anahtar Kelimeler:
Cumhuriyetçi Türk PartisiTufan Erhürman
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