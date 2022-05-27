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Erhürman, daha önce bu bölgede çıkan yangınları hatırlattı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Geçitköy-Kormacit arasında çıkan yangını yerinde inceledi.

27 Mayıs 2022 Cuma 19:32
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Erhürman, daha önce bu bölgede çıkan yangınları hatırlattı

CTP Basın Bürosundan verilen bilgiye göre, Erhürman, yangın yerinde yaptığı açıklamada, son derece üzüntülü olduklarını ifade ederek, söz konusu bölgenin sürekli olarak bu sorunla karşı karşıya kaldığını vurguladı.

“Bunun bize ders vermesi gerekiyor” diyen Erhürman, daha önce bu bölgede çıkan yangınları hatırlattı.

Bölge için hazırlıkların sürekli ve tam olarak tutulmasının önemine işaret eden Tufan Erhürman, “Belli ki öyle bir çalışma da yürütülmedi. Helikopterlerin gelişi de gecikti” şeklinde konuştu.

-“Doğa ciddi şekilde tahrip oluyor”

Erhürman, “Bir an önce, en az zararla atlatalım. Tüm bölge halkına da Kıbrıs Türk halkına da geçmiş olsun. Doğa ciddi şekilde tahrip oluyor. Umarım ki en az zararla atlatırız da bunun ardından, acil müdahale planı üzerinden, bu bölgede çalışmanın yapılmasını sağlarız. Bu böyle devam edemez” dedi.

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